Massa termina em 9° no Velocitta e pula para 4º no campeonato 

Felipe Massa, piloto do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, terminou em nono lugar na corrida principal da Stock Car, neste domingo, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) e pulou para o quarto lugar na classificação do campeonato, com 376 pontos.

Massa largou em 12º lugar, ganhou logo duas posições nos primeiros metros, pulando para 10º, e depois mais uma, após a parada de box, soube administrar bem o uso dos pushs para terminar na nona posição.

“Foi um fim de semana difícil, com alguns problemas mecânicos, que nos custaram pontos importantes, mas logicamente que o desempenho do carro é muito bom e por isso estamos no top-5 do campeonato. A ideia é acertar esses detalhes, brigar pelas vitórias e estar na disputa pelo título até o final do ano”, afirmou o piloto da equ.

A Stock Car volta a acelerar em Goiânia, entre 26 e 28 de julho.