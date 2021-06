Na Praça do Jardim Ypê I brinquedos estão quebrados

A situação dos brinquedos para as crianças se divertir na praça do Jardim Ypê I esta em total abandono.

A reportagem do Portal Guaçuano foi acionada por moradores que frequentam a praça para cobrar melhorias no local

O área destinada para as crianças brincar onde esta o playground esta toda abandonada e os brinquedos quebrados e a vários bancos na praça quebrado.

Ainda a o risco para as crianças se machucar ai no escorregador no balanço e na gangorra comentou a moradora Rafaela .

Para os moradores da próximo da praça faz meses que não aparece ninguém da Prefeitura para verificar as condições dos brinquedos da praça.

A reportagem do Portal Guaçuano entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura no dia 28 de maio.

E a reposta que obteve é que o questionamento do problema da praça iria ser encaminhando ao Secretário responsável Rafphael Locatelli .

Assim obtivermos a resposta oficial da Assessoria de Imprensa da Prefeitura iremos publicar a resposta para a população do Jardim Ypê I e de toda a região .