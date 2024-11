Pix ganha novas regras de segurança para impedir fraudes nas transações

A partir desta sexta-feira (1º), o Banco Central implementa mudanças significativas nas regras de segurança do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos que revolucionou as transações bancárias no Brasil. A principal novidade é o controle sobre dispositivos de origem das transações: agora, transferências acima de R$ 200 só poderão ser realizadas em celulares ou computadores previamente cadastrados pelo cliente na instituição financeira. Para aparelhos não registrados, o limite diário será de apenas R$ 1 mil, buscando dificultar atividades suspeitas.

As mudanças visam inibir práticas fraudulentas, impondo às instituições financeiras a adoção de tecnologias avançadas de gerenciamento de fraudes. Essas novas ferramentas permitirão identificar transações incompatíveis com o perfil financeiro dos clientes, baseando-se nas informações de segurança armazenadas no Banco Central. Em casos de transações suspeitas, as instituições poderão aplicar medidas específicas, como aumentar o tempo necessário para conclusão do pagamento ou bloquear valores temporariamente, até que a transação seja verificada.

As novas regras exigem ainda que bancos e outras instituições financeiras comuniquem regularmente os cuidados de segurança aos usuários, além de checarem a cada seis meses eventuais registros de fraude associados ao cliente. Essa prática busca manter o sistema mais seguro e transparente, contribuindo para a redução de fraudes ao longo do tempo. Em casos extremos, onde a fraude é comprovada, o Banco Central autoriza as instituições a encerrar o relacionamento com o cliente.

Outra novidade é a futura implementação do Pix Automático, programado para lançamento em 16 de junho de 2025. Esse recurso, já em desenvolvimento, permitirá o pagamento recorrente de serviços essenciais e de assinaturas, como contas de água, luz, internet e academias, de forma automática e sem necessidade de autenticação em cada transação. Com o Pix Automático, o Banco Central espera reduzir custos de cobrança para empresas e oferecer praticidade aos consumidores, ao mesmo tempo em que aprimora a segurança e a eficiência do sistema de pagamentos.