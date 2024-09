Prêmio de 200 milhões da Loto Facil da Independência é hoje.

Lotofácil da Independência sorteia prêmio de R$ 200 milhões nesta segunda-feira*_Concurso especial não acumula e deve premiar ganhadores da faixa principal ou acertadores de 14 números. Apostas podem ser feitas até as 19h._A 13ª edição do concurso especial da Lotofácil da Independência promete movimentar os apostadores nesta segunda-feira (9), com o sorteio de um prêmio estimado em R$ 200 milhões. Os 15 números do concurso 3.190 serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais das Loterias Caixa no Facebook e YouTube. Como todos os concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula, garantindo que o valor seja dividido entre os acertadores da faixa principal ou, caso não haja ganhadores, entre os acertadores de 14 números.No ano passado, 65 apostadores dividiram o prêmio principal, com cada um recebendo R$ 2.955.552,77. Para esta edição, as apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O jogo simples, com 15 números, custa R$ 3, e os apostadores que acertarem todos os números sorteados terão a chance de mudar suas vidas com um dos maiores prêmios da modalidade.Caso apenas um sortudo acerte os 15 números e decida aplicar o montante total na poupança, receberá um rendimento de aproximadamente R$ 1,3 milhão no primeiro mês, garantindo uma vida financeira estável. A Lotofácil da Independência, por ser um concurso especial, atrai grande atenção pela sua característica de não acumular, o que aumenta as chances de divisão do prêmio entre mais jogadores.Além da expectativa pelo grande prêmio, o sorteio desta segunda-feira será acompanhado ao vivo por milhares de brasileiros, e qualquer pessoa pode participar com uma aposta simples. A Lotofácil da Independência segue sendo uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa, oferecendo uma oportunidade única para os jogadores que buscam a sorte grande.