Programa Pátria Voluntária faz doação para Secretária de Promoção Social

A Prefeitura de Mogi Guaçu recebeu neste mês de setembro , uma doação a pedido da Deputada Valéria Bolsonaro à Assembleia de Deus, Ministério de Belém em parceria com o programa Pátria Voluntária, coordenado pela Primeira Dama Michele Bolsonaro. No total, foram doados 10 caixas de sabonete com 108 unidades cada, 7 caixas de detergente com 24 unidades cada e 200 frascos de álcool gel.

O pedido foi feito para que fosse atendido as necessidades das associações de serviços de alta complexidade do município, como o CAC, Comunidade Caminho para Paz, Lar da terceira idade e Associação Espírita Vinha de Jesus. Dessa mesma forma, também foi feito uma entrega na APAE de Mogi Guaçu e de Estiva Gerbi.

A Secretaria de Promoção Social agradece o programa Pátria Voluntária pelo apoio. O Município tem recebido manifestações de empresas e grupos de empresários que estão se mobilizando para a distribuição de cestas básicas e de outros itens necessários para famílias carentes e entidades assistenciais de Mogi Guaçu.