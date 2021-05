Stock Car estreia novo formato com ritmo alucinante e muitas ultrapassagens

Stock Car 2021 – 1ª etapa – Goiânia-GO

Com duas provas disputadas em ritmo alucinante, a Stock Car Pro Series estreou seu novo formato com uma promessa de que a temporada 2021 pode se desenhar como uma das mais emocionantes da história. Brigas constantes, revezamento na liderança e expectativa do começo ao final dominaram o dia no autódromo de Goiânia. Pela primeira vez as duas provas foram disputadas sem interrupção – com apenas uma volta para inversão dos dez primeiro após a bandeirada da corrida inicial.

Em uma demonstração de gala da equipe Eurofarma RC, Daniel Serra e Ricardo Maurício venceram as duas provas válidas pela primeira etapa da Stock Car Pro Series, no domingo. Foi destaque a performance impecável de Daniel Serra, que venceu a primeira prova e saiu da pista como o maior pontuador da etapa.

As corridas – Serra largou em segundo e já na primeira volta tomou a ponta do pole position Cacá Bueno, mas chegou a perder a dianteira para Ricardo Maurício logo após o pit stop. Uma volta depois, no entanto, o atual campeão rodou na Curva 1, caindo para nono e entregando a liderança para o companheiro e rival Daniel Serra. Cacá Bueno chegou em segundo, com Cesar Ramos terminando a seguir.

A segunda prova foi iniciada com o novo procedimento de inversão de grid com os carros em andamento, uma estreia que ocorreu sem problemas. Na largada, o pole Gaetano Di Mauro manteve a ponta, com um agressivo Ricardo Maurício no segundo posto. A dupla duelou até a quarta volta, quando Maurício superou Di Mauro para não mais perder a dianteira e conquistar a segunda vitória no dia para a equipe do preparador Rosinei Campos. O time, aliás, conquistou ainda mais quatro premiações: os dois troféus Motorolla Volta Mais Rápida (ambas com Ricardo Maurício) e o Claro Man of the Race, concedido ao pilotos que soma mais pontos na soma das duas provas – no caso, Daniel Serra –, além do troféu para a melhor equipe do dia.

Classificação – Serra soma 44 pontos na liderança, contra 34 de Gaetano Di Mauro e 32 do gaúcho Cesar Ramos. Bruno Baptista (31) é o quarto, seguido por Denis Navarro, Átila Abreu e Thiago Camilo – todos com 30 pontos.

A Confederação Brasileira de Automobilismo aplicou punição a diversos pilotos. Foram os casos da desclassificação de Felipe Massa por causar o acidente que tirou o estreante Gustavo Frigotto da prova e a adição de 20 segundos ao tempo do atual campeão Ricardo Maurício, que o fez sair da zona de pontuação da primeira etapa. Com a punição, Maurício caiu de vice-líder para nono na classificação do campeonato. A próxima etapa da Stock Car será disputada no dia 16 de maio, em Interlagos.

Confira o resultado das duas provas em Goiânia:

Corrida 01

1º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 17 voltas

2º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 1s608

3º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 4s510

4º – Bruno Baptista (RCM/Toyota Corolla) – a 6s145

5º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 7s965

6º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 8s823

7º – Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – a 10s566

8º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 10s828

9º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 10s879

10º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 13s590

11º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – a 16s720

12º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 17s874

13º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 19s326

14º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 22s368

15º – Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – a 29s916

16º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 30s515

17º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 36s530

18º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – a 44s987

19º – Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) – a 45s099

20º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) a 46s020

21º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – a 59s301

22º – Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – a 3 voltas

23º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – a 5 voltas

Não completaram

Guga Lima (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – a 7 voltas

Sérgio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – a 8 voltas

Christian Hahn (Blau Motorsports II/Chevrolet Cruze) – a 11 voltas

Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 12 voltas

Max Wilson (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 16 voltas

Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 17 voltas

Desclassificados

Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla)

Ricardo Zonta (RCM/Toyota Corolla)

Corrida 2

1º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 12 voltas

2º – Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – a 2s492

3º – Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – a 5s225

4º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 9s978

5º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 10s022

6º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 11s798

7º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 12s000

8º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 12s090

9º – Bruno Baptista (RCM/Toyota Corolla) – a 12s321

10º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – a 13s375

11º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 13s610

12º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 14s102

13º – Ricardo Zonta (RCM/Toyota Corolla) – a 14s481

14º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 14s494

15º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 17s736

16º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 21s165

17º – Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) – a 24s919

18º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 25s893

19º – Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – a 56s971

20º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 3 voltas

21º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – a 3 voltas

Não completaram

Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) – a 7 voltas

Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 12 voltas

Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – a 12 voltas

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 12 voltas

Desclassificado

Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze)

Classificação do campeonato:

1º – Daniel Serra – 44 pontos

2º – Gaetano di Mauro – 34

3º – Cesar Ramos – 32

4º – Bruno Baptista – 31

5º – Denis Navarro – 30

6º – Átila Abreu – 30

7º – Thiago Camilo – 30

8º – Cacá Bueno – 29

9º – Ricardo Maurício – 29

10º – Gabriel Casagrande – 24

11º – Galid Osman – 20

12º – Guilherme Salas – 19

13º – Lucas Foresti – 17

14º – Diego Nunes – 17

15º – Rafael Suzuki – 14

16º – Pedro Cardoso – 14

17º – Julio Campos – 10

18º – Ricardo Zonta – 8

19º – Allam Khodair – 7

20º – Christian Hahn – 4

21º – Rubens Barrichello – 3

22º – Gustavo Frigotto – 2

23º – Sergio Jimenez – 2

24º – Marcos Gomes – 1

25º – Tuca Antoniazi – 0

26º – Nelson Piquet Jr. – 0

27º – Felipe Massa – 0

28º – Guga Lima – 0

29º – Tony Kanaan – 0

30º – Max Wilson – 0

31º – Beto Monteiro – 0

32º – Felipe Lapenna – 0