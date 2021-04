Stock Car integra o Arena Hub, núcleo que conecta startups, investidores e grandes empresas

Maior categoria da América Latina, a Stock Car reforça sua nova fase ao anunciar o ingresso no Arena Hub, núcleo que conecta profissionais, startups, entidades e investidores, visando criar tecnologias e ideias que se utilizem do esporte para promover transformação digital e social. Com a iniciativa, a Stock Car terá acesso a um ecossistema com mais de 80 startups, grandes marcas e diversas entidades esportivas. “É uma nova oportunidade de acelerar negócios e promover inovação no automobilismo”, enfatiza Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

A parceria prevê a inclusão da Stock Car na rede de conexões coordenada pelo Arena Hub entre as entidades esportivas e outros parceiros da indústria do esporte e entretenimento, além do acesso a programas de capacitação e participação em hackathons – como são conhecidas as maratonas de desenvolvimento tecnológico promovidas para desenvolver soluções específicas.

“Inovação é algo que está no DNA do automobilismo, responsável por diversas novas tecnologias utilizadas na indústria da mobilidade ao longo de décadas. Nossa entrada no Arena Hub é um movimento natural de uma categoria que passa por um momento de grande renovação. Então acho que teremos uma troca de influência e de criatividade bastante salutar com as startups e empresas participantes desta arena de mentes inovadoras. Estamos muito felizes com esta parceria”, detalha Julianelli.

“A chegada da Stock Car é muito importante para o ecossistema. Pois a força, o dinamismo e a expertise da principal categoria do automobilismo brasileiro poderão inspirar, incentivar e fomentar negócios inovadores dentro do Arena Hub”, afirma Ricardo Mazzucca, CEO e Conselheiro do Arena Hub. “A Stock Car tem muito a contribuir para o desenvolvimento de novos e importantes negócios”.

Com doze etapas previstas para acontecer ao longo de dez eventos em 2021, a temporada da Stock Car tem início agendado para o dia 28 de março, no Autódromo do Velopark, na Grande Porto Alegre. Confira o calendário:



Data – Etapa e Categoria

28/03 –1ª Stock Car , 1ª Stock Light

25/04 – 2ª Stock Car

16/05 – 3ª Stock Car, 2ª Stock Light

20/06 – 4ª Stock Car, 3ª Stock Light

11/07 – 5ª Stock Car

22/08 – 6ª Stock Car, 4ª Stock Light

19/09 – 7ª Stock Car, 5ª Stock Light

24/10 – 8ª Stock Car, 6ª Stock Light

21/11 – 9ª Stock Car, 7ª Stock Light

12/12 – 10ª Stock Car, 8ª Stock Light

Nota: calendário sujeito a alteração