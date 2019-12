Vinho bom e barato é a pedida da vez na Santa Rita Empório

A ideia de que vinho bom é caro já não é bem assim. Nas prateleiras, as mais diversas uvas garantem opções incríveis no sabor e sem a necessidade de gastar muito. Seja tinto, rosé, branco, espumante, enfim, sempre tem uma garrafa ideal de acordo com a estação do ano, momento ou evento.

A popularização se dá com a mudança do público consumidor, que além das pessoas de meia idade passa a contar também com as mais jovens que tomam vinhos em bistrôs, ou que abrem um rosé leve e geladinho na piscina e até na praia.

Outro ponto favorável é a desmistificação da bebida, tirando o excesso de glamour. “As pessoas não estão esperando o inverno para tomar vinho, afinal pode ser consumida o ano inteiro, exemplo, nas datas comemorativas vai um espumante, no calor o ideal são os brancos e rosé refrescante e para uma temperatura amena o vinho tinto”.

Antenados à essa tendência de popularização dos vinhos, a loja Santa Rita Empório especializadas em vinho na cidade de Mogi Guaçu selecionou rótulos que valem muito a pena, na hora da compra principalmente pelo custo/benefícios.

Já para final de ano e com as temperaturas altas o proprietário Daniel e sócia Claudete indicam os espumantes nacionais destes os Moscatel , Demisec e Brut e o Espumante Rose.

Os da temporadas são os brancos e roses com diversas opções nacionais e importados e são acessíveis e propicio para o período festivo e para ser consumido neste calor.

já para os leigos que estão iniciando no consumo do vinho os proprietário analisa o que cliente gosta e o que ele necessita ou se for pra presente mostram alternativas este é o diferencial da loja .

Lembrando que diversas marcas são consagradas como a do Vale do Vinhedo .

E os importados que tem preços super acessíveis.

Temos mais de 500 rótulos , vinho para iniciante e o vinhos são uma oportunidade das pessoas se especializarem no assunto .

A loja ainda conta com uma grande variedade de azeites , cervejas artesanais , uísque , e ainda o bacalhau seco e salgado o do Porto e diversas tipos de carnes nobres , chocolates importados . especiarias em geral, e ainda somos parceiros de diversos fornecedores do mercadão de São Paulo.

Na Santa Rita Empório os clientes são atendidos especialmente pelo Daniel , Claudete e equipe .

Daniel que é formado da área de vinho com conhecimento técnico e a mais de 22 anos no ramo e ainda a sua sócia Claudete certificada como Sommelier Internacional.

Santa Rita Empório

Avenida Padre Jaime ,858 vila paraiso

Telefone: (19) 3361-0820

Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 18:30h/ sábados, das 9h às 13horas