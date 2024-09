Apple deve anunciar nova linha de iPhones com telas maiores e mudanças no design

A Apple realiza, nesta segunda-feira (9), o tão aguardado evento de lançamento da nova família de iPhones, com grandes expectativas de mudanças em seus produtos. Apesar de não haver alterações significativas no design, os rumores indicam que a linha de smartphones pode contar com telas maiores, entre 6,2 e 6,9 polegadas, uma novidade que não se via há quatro anos. As câmeras traseiras devem ter um novo posicionamento, com lentes agrupadas verticalmente, o que pode facilitar a captura de vídeos espaciais, um recurso que tem ganhado popularidade.

Outro boato que circula entre os fãs da marca é a presença de um botão de ação nos quatro novos modelos: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Esse novo botão, localizado na lateral, próximo ao de ligar/desligar, deve simplificar o acesso rápido à câmera, facilitando a captura de fotos e vídeos de forma mais prática e intuitiva.

Além dos iPhones, a Apple também deve apresentar novos produtos durante o evento. Duas versões dos AirPods estão previstas, com um design de hastes mais curtas e melhorias na qualidade de áudio. Uma das principais novidades esperadas é a introdução de um estojo de recarga com porta USB-C, substituindo o tradicional Lightning. O modelo premium da nova geração de AirPods deve contar com Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), proporcionando uma experiência de som mais imersiva.