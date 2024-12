Bahia retorna à Libertadores após 35 anos e marca história

Credito:reprodução

O Bahia encerrou o Campeonato Brasileiro com uma conquista histórica ao garantir uma vaga na pré-Libertadores, após 35 anos de ausência. O feito veio com a vitória sobre o Atlético-GO na última rodada, assegurando o 8º lugar na tabela. Essa será a quarta participação do Tricolor de Aço na principal competição de clubes da América do Sul, marcando um novo capítulo na trajetória do time, que disputou anteriormente em 1960, 1964 e 1989.

A última campanha do Bahia na Libertadores, em 1989, foi a melhor da história do clube. Na ocasião, a equipe liderou seu grupo na fase inicial e avançou às quartas de final, eliminando o Universitario do Peru nas oitavas. No entanto, foi superada pelo Internacional, encerrando sua participação. A vaga conquistada nesta temporada reacende as expectativas dos torcedores e reforça o desejo de repetir ou superar os feitos do passado.

O retorno do Bahia à competição ganha ainda mais relevância ao lado da classificação do Fortaleza, que terminou o Brasileirão em 4º lugar e garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores. É a primeira vez que duas equipes nordestinas disputam a mesma edição do torneio continental, evidenciando o crescimento do futebol da região no cenário nacional.

Com o feito, o Bahia não só celebra seu retorno à elite do futebol sul-americano, mas também contribui para a valorização do Nordeste no esporte. O desafio agora será superar a fase preliminar da Libertadores, com a confiança de quem já fez história e o apoio de uma torcida apaixonada. A conquista reafirma o Tricolor de Aço como uma força do futebol brasileiro, pronto para escrever novos capítulos em sua trajetória internacional.