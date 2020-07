Câmara Holando-Brasileira distribui mais de 13 mil tulipas em dois hospitais da capital paulista

Inspirada no poder transformador das flores, a Dutcham (Câmara de Comércio Holando-Brasileira), junto com o setor de floricultura, realiza hoje e amanhã a distribuição de 1.150 buquês de tulipas (13.800 flores) para homenagear os profissionais de saúde da capital paulista. As homenagens aconteceram no dia 16 de julho no Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa, na Rua Vitoantonio Del Vecchio, 151, portaria 2 – Parque da Mooca e, amanhã, dia 17 de julho, no Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paula, na Rua Augusto Carlos Bauman, 1.074 – Itaquera. A ação foi cuidadosamente planejada para respeitar o distanciamento social, seguindo todas as orientações de higiene e segurança e acontecerá entre 7h e 17h, na saída do turno dos funcionários do hospital.

Esta iniciativa é parte da campanha intitulada “Doing Good Together” (Fazendo o Bem Juntos) da Dutcham, que surgiu durante a crise do novo Corona-vírus para enaltecer as ações positivas das empresas holandesas associadas à Câmara e seus esforços práticos de cooperação durante a pandemia. Diversos atores do setor de floricultura a nível nacional, estadual e local, de todas as partes da cadeia, somaram esforços à Dutcham para concretizar esta homenagem, transmitindo assim o nosso reconhecimento e agradecimento por toda a dedicação e esforço desses profissionais. “Vivemos tempos desafiadores, mas sabemos que os profissionais de saúde enfrentam o maior desafio de todos, o de preservar vidas. A “flor é alimento para a alma”, e esta é nossa forma de honrar quem faz enormes sacrifícios diários para cuidar de nós”, diz Peggy de Rop, diretora da Dutcham.

Sobre a Dutcham

A Dutcham é a Câmara oficial da Holanda no Brasil e representa as maiores empresas e profissionais holandeses que atuam no mercado local. Sua missão é reunir profissionais durante eventos de networking de alto nível, compartilhar expertise e conhecimento e apoiar empreendedores holandeses a fazerem negócios no Brasil. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos totalmente financiada pelos seus associados e apoiada pela Embaixada da Holanda em Brasília e pelos Consulados da Holanda em São Paulo e no Rio de Janeiro