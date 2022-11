Em um dia marcado por homenagem aos que se foram centenas de familiares guaçuanos e da região se dedicaram a visitar túmulos e depositar flores .

O cemitério do Jardim Novo e a do centro recebeu as famílias e no local os que compareceram tinham diversos vendedores de flores e vasos para deixar nos túmulos dos seus familiares e amigos que já não se encontram mais conosco.