Com 1,5 milhão de seguidores no Facebook, AutoVideos estreia transmissões da Stock Car

A Stock Car Pro Series iniciará a temporada 2021 com um parceiro diferente: com quase dois milhões de seguidores em suas plataformas, o canal AutoVideos fará as transmissões da maior categoria do automobilismo brasileiro e, também, de sua principal formadora de talentos, a Stock Light. Além do forte potencial de audiência, que somente no Facebook chega a 1,5 milhão de seguidores, a proposta do canal tem como diferencial sua cabine de transmissão: com locução de André Duek, piloto que disputou três temporadas na Stock Car, os comentários estarão a cargo de campeões e nomes históricos com passagens expressivas pela categoria.

Com estreia já na primeira etapa, dia 25 de abril, a transmissão contará já na primeira corrida com Duek e o campeão de 2016, Felipe Fraga. O streaming das provas será realizado no Facebook e também pela plataforma Twitch, um dos principais hubs de jogos online em todo o mundo.