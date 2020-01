Confira a programação do Cineflix do Buriti Shopping

Grandes lançamentos nesta semana nas telonas do Cineflix do Buriti Shoppping no centro da cidade de Mogi Guaçu. Confira a programação do dia 23/01/2020 à 29/01/2020 .

FROZEN II 2D (DUB) (DUBLADO) (FROZEN II) Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: JENNIFER LEE, CHRIS BUCK, Duração: 01:43:00h.

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a sepaação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

SALA 1

23/01/2020 – Quinta-Feira: 19:00h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 19:00h

25/01/2020 – Sábado: 19:00h

26/01/2020 – Domingo: 19:00h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 19:00h

28/01/2020 – Terça-Feira: 19:00h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 19:00h

SALA 5

23/01/2020 – Quinta-Feira: 13:20h – 15:35h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 13:20h – 15:35h

25/01/2020 – Sábado: 13:20h – 15:35h

26/01/2020 – Domingo: 13:20h – 15:35h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 13:20h – 15:35h

28/01/2020 – Terça-Feira: 13:20h – 15:35h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 13:20h – 15:35h

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 (IDIOMA ORIGINAL) (MINHA MÃE É UMA PEÇA 3) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: MINHA MÃE É UMA PEÇA, Diretor: SUSANA GARCIA, Duração: 01:51:00h, com: PAULO GUSTAVO, RODRIGO PANDOLFO, MARIANA XAVIER.

Dona Hermínia vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais próximo.

SALA 4

23/01/2020 – Quinta-Feira: 14:30h – 17:10h – 19:40h – 22:10h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 14:30h – 17:10h – 19:40h – 22:10h

25/01/2020 – Sábado: 14:30h – 17:10h – 19:40h – 22:10h

26/01/2020 – Domingo: 14:30h – 17:10h – 19:40h – 22:10h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 14:30h – 17:10h – 19:40h – 22:10h

28/01/2020 – Terça-Feira: 14:30h – 17:10h – 19:40h – 22:10h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 14:30h – 17:10h – 19:40h – 22:10h

JUMANJI : PRÓXIMA FASE 2D (D) (DUBLADO) (JUMANJI : THE NEXT LEVEL) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: JAKE KASDAN, Duração: 02:03:00h, com: DWAYNE JOHNSON, JACK BLACK, KEVIN HART KAREN GILLAN, AWKWAFINA, NICK JONAS, ALEX WOLFF.

Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser’Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

SALA 1

23/01/2020 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:30h – 21:15h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:30h – 21:15h

25/01/2020 – Sábado: 14:00h – 16:30h – 21:15h

26/01/2020 – Domingo: 14:00h – 16:30h – 21:15h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:30h – 21:15h

28/01/2020 – Terça-Feira: 14:00h – 16:30h – 21:15h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:30h – 21:15h

SALA 2

23/01/2020 – Quinta-Feira: 14:20h – 19:20h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 14:20h – 19:20h

25/01/2020 – Sábado: 14:20h – 19:20h

26/01/2020 – Domingo: 14:20h – 19:20h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 14:20h – 19:20h

28/01/2020 – Terça-Feira: 14:20h – 19:20h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 14:20h – 19:20h

JUMANJI : PRÓXIMA FASE 2D (L) (LEGENDADO) (JUMANJI : THE NEXT LEVEL) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: JAKE KASDAN, Duração: 02:03:00h, com: DWAYNE JOHNSON, JACK BLACK, KEVIN HART KAREN GILLAN, AWKWAFINA, NICK JONAS, ALEX WOLFF.

SALA 2

23/01/2020 – Quinta-Feira: 21:50h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 21:50h

25/01/2020 – Sábado: 21:50h

26/01/2020 – Domingo: 21:50h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 21:50h

28/01/2020 – Terça-Feira: 21:50h 29/01/2020 – Quarta-Feira: 21:50h

JUMANJI : PRÓXIMA FASE 3D (D) (DUBLADO) (JUMANJI : THE NEXT LEVEL) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: JAKE KASDAN, Duração: 02:03:00h, com: DWAYNE JOHNSON, JACK BLACK, KEVIN HART KAREN GILLAN, AWKWAFINA, NICK JONAS, ALEX WOLFF.

SALA 2

23/01/2020 – Quinta-Feira: 16:50h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 16:50h

25/01/2020 – Sábado: 16:50h

26/01/2020 – Domingo: 16:50h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 16:50h

28/01/2020 – Terça-Feira: 16:50h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 16:50h

UM ESPIÃO ANIMAL 2D (D) (DUBLADO) (SPIES IN DISGUISE) Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nick Bruno, Troy Quane, Duração: 01:42:00h, com: Vozes: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones .

Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia.

SALA 3

23/01/2020 – Quinta-Feira: 14:10h – 16:20h – 20:40h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 14:10h – 16:20h – 20:40h

25/01/2020 – Sábado: 14:10h – 16:20h – 20:40h

26/01/2020 – Domingo: 14:10h – 16:20h – 20:40h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 14:10h – 16:20h – 20:40h

28/01/2020 – Terça-Feira: 14:10h – 16:20h – 20:40h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 14:10h – 16:20h – 20:40h

UM ESPIÃO ANIMAL 3D (D) (DUBLADO) (SPIES IN DISGUISE) Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nick Bruno, Troy Quane, Duração: 01:42:00h, com: Vozes: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones.

SALA 3

23/01/2020 – Quinta-Feira: 18:30h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 18:30h

25/01/2020 – Sábado: 18:30h

26/01/2020 – Domingo: 18:30h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 18:30h

28/01/2020 – Terça-Feira: 18:30h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 18:30h

A POSSESSÃO DE MARY (D) (DUBLADO) (MARY) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Goi, Duração: 01:25:00h, com: Gary Oldman, Jennifer Esposito, Emily Mortimer.

David (Gary Oldman) é um capitão de colarinho azul que luta para melhorar a vida de sua família. Estranhamente atraído por um navio abandonado que está em leilão, David impulsivamente compra o barco, acreditando que será o bilhete de sua família para a felicidade e a prosperidade. Mas logo depois que eles embarcam em sua jornada inaugural, eventos estranhos e assustadores começam a aterrorizar David e sua família, fazendo com que se voltem um contra o outro e duvidem de sua própria sanidade.

SALA 5

23/01/2020 – Quinta-Feira: 17:50h – 19:50h – 21:50h

24/01/2020 – Sexta-Feira: 17:50h – 19:50h – 21:50h

25/01/2020 – Sábado: 17:50h – 19:50h – 21:50h

26/01/2020 – Domingo: 17:50h – 19:50h – 21:50h

27/01/2020 – Segunda-Feira: 17:50h – 19:50h – 21:50h

28/01/2020 – Terça-Feira: 17:50h – 19:50h – 21:50h

29/01/2020 – Quarta-Feira: 17:50h – 19:50h – 21:50h