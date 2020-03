Queda de ponte causa morte na Vicinal do Distrito de Martinho Prado

A queda de uma ponte sobre o córrego Mascate no dia de ontem ( 27 ) que fica localizado na Vicinal que liga a cidade de Mogi Guaçu ao Distrito de Martinho do Prado resultou na morte do motorista Antônio Coraini que ao passar pelo local com seu veiculo de trabalho acabou caindo no córrego e ficou preso as ferragens e acabou falecendo no local.

Com a queda da ponte a vicinal ficou interditada nos dois sentido da rodovia.

A Prefeitura se pronunciou sobre a acontecimento e as linha de ônibus que liga cidade ao Distrito sofreu modificação dos horários e itinerário .

Veja a abaixo como fica a rota para o Distrito de Martinho do Prado.