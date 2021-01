Confira os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping

Confira a programação de filmes do Cineflix do Buriti Shopping da cidade de Mogi Guaçu. A programação vai do dia 14/01/2021 a 20/01/2001 .

SCOOBY! – O FILME 2D (DUB) (DUBLADO) (SCOOBY) Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tony Cervone, Duração: 01:35:00h, com: Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Isaacs .

Scooby e sua turma encaram o seu maior e mais difícil mistério de todos os tempos: um plano maligno para liberar o cão fantasma, Cérbero, no mundo. Enquanto corre para impedir esse “apocãolipse” global, a turma descobre que Scooby tem um legado secreto e um destino épico maior do que qualquer um podia imaginar

SALA 3

14/01/2021 – Quinta-Feira: 15:50h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 15:50h

16/01/2021 – Sábado: 15:50h

17/01/2021 – Domingo: 15:50h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 15:50h

19/01/2021 – Terça-Feira: 15:50h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 15:50h

SALA 4

14/01/2021 – Quinta-Feira: 13:40h – 18:30h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 13:40h – 18:30h

16/01/2021 – Sábado: 13:40h – 18:30h

17/01/2021 – Domingo: 13:40h – 18:30h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 13:40h – 18:30h

19/01/2021 – Terça-Feira: 13:40h – 18:30h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 13:40h – 18:30h

TROLLS 2 (DUB) (DUBLADO) (TROLLS 2) Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Walt Dohrn, Duração: 01:35:00h, com: Anna Kendrick, Justin Timberlake, J Balvin.

Aventura sobre uma família pré-histórica que descobre as transformações no mundo enquanto tenta permanecer unida.

SALA 3

14/01/2021 – Quinta-Feira: 13:50h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 13:50h

16/01/2021 – Sábado: 13:50h

17/01/2021 – Domingo: 13:50h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 13:50h

19/01/2021 – Terça-Feira: 13:50h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 13:50h

MULHER-MARAVILHA 1984 (DUB) (DUBLADO) (WONDER WOMAN 1984) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Patty Jenkins, Duração: 02:31:00h, com: Gal Gadot, Connie Nielsen, Pedro Pascal .

Avançando para a década de 1980, a próxima aventura da Mulher-Maravilha nos cinemas a coloca frente a dois novos inimigos: Max Lord e Mulher-Leopardo

SALA 1

14/01/2021 – Quinta-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

16/01/2021 – Sábado: 15:00h – 18:00h – 21:00h

17/01/2021 – Domingo: 15:00h – 18:00h – 21:00h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

19/01/2021 – Terça-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 15:00h – 18:00h – 21:00h

SALA 4

14/01/2021 – Quinta-Feira: 20:30h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 20:30h

16/01/2021 – Sábado: 20:30h

17/01/2021 – Domingo: 20:30h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 20:30h

19/01/2021 – Terça-Feira: 20:30h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 20:30h

MULHER-MARAVILHA 1984 (LEG) (LEGENDADO) (WONDER WOMAN 1984) Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Patty Jenkins, Duração: 02:31:00h, com: Gal Gadot, Connie Nielsen, Pedro Pascal .

Avançando para a década de 1980, a próxima aventura da Mulher-Maravilha nos cinemas a coloca frente a dois novos inimigos: Max Lord e Mulher-Leopardo

SALA 5

14/01/2021 – Quinta-Feira: 19:50h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 19:50h

16/01/2021 – Sábado: 19:50h

17/01/2021 – Domingo: 19:50h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 19:50h

19/01/2021 – Terça-Feira: 19:50h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 19:50h

SAPATINHO VERMELHO E OS SETE ANÕES (DUB) (DUBLADO) (RED SHOES AND THE SEVEN DWARFS) Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Hong Sung-Ho, Duração: 01:33:00h, com: Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Nolan North .

Nesta releitura do famoso conto da Branca de Neve, o beijo da princesa de sapatos vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a única cura para os sete anões que, na verdade, são sete príncipes arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado da beleza.

SALA 5

14/01/2021 – Quinta-Feira: 15:45h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 15:45h

16/01/2021 – Sábado: 15:45h

17/01/2021 – Domingo: 15:45h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 15:45h

19/01/2021 – Terça-Feira: 15:45h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 15:45h

LEGADO EXPLOSIVO (DUB) (DUBLADO) (HONEST THIEF) Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Mark Williams, Duração: 01:40:00h, com: Liam Neeson; Kate Walsh; Jeffrey Donovan .

Tom é uma lenda entre os criminosos, mas tudo muda quando ele se apaixona e decide deixar seu legado no crime para trás.

SALA 2

14/01/2021 – Quinta-Feira: 14:10h – 16:20h – 18:40h – 20:50h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 14:10h – 16:20h – 18:40h – 20:50h

16/01/2021 – Sábado: 14:10h – 16:20h – 18:40h – 20:50h

17/01/2021 – Domingo: 14:10h – 16:20h – 18:40h – 20:50h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 14:10h – 16:20h – 18:40h – 20:50h

19/01/2021 – Terça-Feira: 14:10h – 16:20h – 18:40h – 20:50h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 14:10h – 16:20h – 18:40h – 20:50h

UM TIO QUASE PERFEITO 2 (IDIOMA ORIGINAL) (UM TIO QUASE PERFEITO 2) Ano de Produção: 2019, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Pedro Antonio Paes, Duração: 01:42:00h, com: Marcus Majella, Danton Mello, Jullia Svacinna.

Tony vai fazer de tudo para acabar com a concorrência e não perder a atenção dos sobrinhos

SALA 5

14/01/2021 – Quinta-Feira: 13:45h – 17:50h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 13:45h – 17:50h

16/01/2021 – Sábado: 13:45h – 17:50h

17/01/2021 – Domingo: 13:45h – 17:50h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 13:45h – 17:50h

19/01/2021 – Terça-Feira: 13:45h – 17:50h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 13:45h – 17:50h

O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA (D) (DUBLADO) (EMPTY MAN) Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Prior, Duração: 02:18:00h, com: Stephen Root, Robert Aramayo, James Badge Dale .

Em O Mensageiro do Último Dia (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo

SALA 3

14/01/2021 – Quinta-Feira: 17:50h – 20:40h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 17:50h – 20:40h

16/01/2021 – Sábado: 17:50h – 20:40h

17/01/2021 – Domingo: 17:50h – 20:40h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 17:50h – 20:40h

19/01/2021 – Terça-Feira: 17:50h – 20:40h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 17:50h – 20:40h

SALA 4

14/01/2021 – Quinta-Feira: 15:40h

15/01/2021 – Sexta-Feira: 15:40h

16/01/2021 – Sábado: 15:40h

17/01/2021 – Domingo: 15:40h

18/01/2021 – Segunda-Feira: 15:40h

19/01/2021 – Terça-Feira: 15:40h

20/01/2021 – Quarta-Feira: 15:40h