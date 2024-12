Congresso debate inclusão de Ayrton Senna no Livro dos Heróis da Pátria

O Congresso Nacional está mobilizado para incluir o nome de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão da Pátria, em Brasília. O movimento ganhou força após a estreia da série “Senna” na Netflix, que gerou discussões sobre a vida pessoal e profissional do piloto nas redes sociais. O livro reúne nomes de figuras históricas que tiveram um papel fundamental na construção do Brasil, como Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Machado de Assis e Anita Garibaldi. Senna, que se destacou como um dos maiores ícones do automobilismo, tem agora sua trajetória sendo reavaliada como parte da memória nacional.

Credito:Reprodução/Instituto Ayrton Senna.

Ayrton Senna, nascido em 1960, é lembrado por suas conquistas nas pistas de Fórmula 1, especialmente pelos títulos mundiais conquistados em 1988, 1990 e 1991. Mas sua vida também foi marcada por sua personalidade carismática, relacionamentos com celebridades e envolvimento com causas sociais. No entanto, a série da Netflix sobre sua vida, que explora seu lado pessoal, foi criticada por internautas, que acharam a produção excessivamente focada em seus romances, em detrimento de sua carreira e legado esportivo.

O projeto para homenagear Senna no Livro dos Heróis da Pátria avançou no Senado Federal, com uma proposta do senador Astronauta Marcos (PL-SP), que já foi aprovada na Casa e aguarda agora a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O senador argumenta que Senna transcendeu o esporte, tornando-se um ícone nacional que representou os valores de determinação, excelência e paixão. Além dessa proposta, outros projetos de lei, como os de Zucco (PL-RS) e Célio Studart (PSD-CE), também buscam garantir o reconhecimento de Senna, que, para muitos, não foi apenas um piloto de Fórmula 1, mas um verdadeiro herói nacional.

No entanto, essas propostas ainda não avançaram na Câmara, onde aguardam a deliberação do presidente Arthur Lira (PP-AL). O movimento em favor da inclusão de Senna no Livro dos Heróis segue crescendo, e a expectativa é de que a homenagem se concretize, reconhecendo o legado de um dos maiores nomes do esporte brasileiro.