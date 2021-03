Encontrado o corpo de Olezia Lima

Após busca da Guarda Municipal através do K9 ( Canil ) e a equipe do corpo de Bombeiros foi encontrado o corpo da Senhora Olezia Lima as margens do Rio Mogi Guaçu na região do Parque Real . A busca contou com voluntários e Resgate Sul Paulista . A família já estava a mais de 20 horas a procura da Senhora Olezia .

O corpo de Olezia Lima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte. O caso também será apurado pela DIG (Delegacia Investigações Gerais) de Polícia Civil de Mogi Guaçu.