Feira Livre: projeto prevê a preservação de árvores no parque cidade nova

O projeto de construção de um espaço para a feira livre de domingo do Parque Cidade Nova prevê a manutenção das árvores existentes na área que hoje serve para o lazer e a reunião de pessoas de todas as idades

A proposta apresentada pela Secretaria de Planejamento prevê a construção de um pátio em uma das áreas do Parque Cidade Nova, sem que ocorra o corte de árvores. Alguns exemplares mais jovens serão transplantados em outras áreas. Árvores maiores serão preservadas no local.

Todos os outros itens que já compõem o ambiente serão mantidos, apenas o campo de futebol de grama será removido. Isso porque o objetivo é manter a característica do espaço, que hoje serve para reunir pessoas de todas as idades, principalmente aos finais de semana.

Portanto, a notícia de que as árvores seriam cortadas é falsa. A construção de um espaço para a feira livre está dentro do pacote de R$ 5 milhões obtidos junto ao Banco do Brasil.

O prefeito Walter Caveanha fez questão de frisar que a construção deste espaço da feira livre do Parque Cidade Nova contribuirá para que Mogi Guaçu valorize uma tradição que atrai visitantes de toda a região nas manhãs de domingo.

O local já conta com pista de caminhada e de skate, ciclovia, uma academia ao ar livre e o Portal da Bíblia, que é uma concha acústica para performances musicais e teatrais. Além disso, a região está se tornando o polo gastronômico do município, com vários bares e restaurantes instalados nas imediações.