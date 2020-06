Feira volta a funcionar normalmente em novo espaço

Em reunião com representantes dos feirantes realizada na manhã desta quarta-feira, 10, a Prefeitura de Mogi Guaçu apresentou nova proposta de padronização para o funcionamento das feiras livres no município durante a quarentena.

Em respeito ao Plano São Paulo e a todas as medidas restritivas de prevenção ao coronavírus, as feiras livres da cidade precisarão seguir os mesmos protocolos adotados pelo comércio local no tocante ao funcionamento. Assim, as feiras poderão realizar atendimento ao público com quatro horas de duração, já a partir desta quinta-feira, 11, das 7h às 11h.

Além dos setores de hortifrútis e de alimentos, estão autorizados a funcionar as barracas de vestuários e outros itens não ligados ao setor de alimentação. A novidade é que a principal feira de Mogi Guaçu, realizada aos domingos no Parque Cidade Nova, reserva um novo espaço para os 88 feirantes do setor de vestuário e de itens não ligados à alimentação.

Essas barracas estão autorizadas a funcionar na Avenida Júlio Xavier da Silva, do trecho entre a rotatória da Avenida dos Bandeirantes e o cruzamento da Rua Lotário Teixeira, em um local sem residências. A montagem das barracas será feita a partir das 5h, com funcionamento autorizado às 7h.

Os 107 feirantes ligados aos setores de hortifrúti e de outros gêneros alimentícios permanecerão nas ruas José de Souza Godoy e Emília Zanetti de Almeida. Já as 52 barracas da feira popular estarão localizadas na Rua Lotário Teixeira.

Essa realocação temporária é apenas para este final de semana. A Prefeitura analisará um pedido dos feirantes para a volta aos espaços demarcados anteriormente. Para isso, a proposta é que cada barraca diminua de tamanho, entre meio metro e um metro de comprimento, para ampliar a área de distanciamento entre os feirantes.

A medida respeita a orientação do COE (Comitê de Operações Emergenciais), criado no Município para discutir as medidas adotadas na pandemia do coronavírus.

Novamente no início da próxima semana deve ser feita uma reunião para discutir essa proposta e garantir que os feirantes possam trabalhar dentro dos protocolos de funcionamento do comércio.

A liberação do funcionamento dos setores não ligados ao ramo alimentícios se estende a todas as feiras livres, realizadas às terças-feiras no Jardim Fantinato, às quartas no Zaniboni II e Jardim Selma, às quintas no Ypê II, às sextas na Vila Paraíso, aos sábados no Zaniboni III, Jardim Boa Esperança e Centenário, e aos domingos no Parque Cidade Nova.

Vale lembrar que os feirantes e o público em geral deverão usar máscara, em respeito aos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura de Mogi Guaçu. E as barracas deverão dispor de álcool em gel e evitar que ocorra aglomerações. É importante enfatizar que os alimentos adquiridos nas feiras não podem ser consumidos no local.