Hobby dos anos 90 para a vida

Nos anos 90, precisamente em 1994 estreava na extinta Rede Manchete de Televisão o então desenho animado, chamado hoje dessa tendência modal de “Anime”, Saint Seiya ou Cavaleiros do Zodíaco como foi importado para o Mundo assim por dizer. Um dos maiores desenhos já produzidos pela TOEI Animation (Empresa de Produção Visual de Anime), as crianças ficaram doidas, o sucesso explodiu, e com isso vieram bonecos ou “hominhos” como dizíamos na época, além de pôsteres, doces, figurinhas, revistas e muito outros itens que faziam a alegria da criançada e dos jovens, conquistando novos públicos juvenis até nos dias de hoje. Isso porque Cavaleiros do Zodíaco vai além de tudo o que se entende por animação, envolve amizade, sabedoria, história, mitologia e representa uma filosofia de vida que envolve a todos ao redor do planeta. Com isso, muitos adultos que gostavam demais desse desenho ainda permanecem na ativa para levar essa cultura adiante sempre, é o caso de Igor Zorzetto Pinheiro, um Professor da Rede Pública de Ensino e colecionador nato de Cavaleiros do Zodíaco, um dos maiores fãs desde 1994 e colecionador desse anime da nossa região.

É tão fã que sua casa é tematizada sobre o tema, e além de colecionar os famosos e caros bonecos, ainda escreveu um ebook sobre análise dos Mangás focando na Saga Clássica e que em breve vai publicar seu segundo livro digital sobre o Anime, finalizando segundo ele todo o Clássico e análise de Cavaleiros do Zodíaco dos Anos 90. “Levar essa Cultura para as novas gerações e para o público que o admira e poder ter a oportunidade de conhecer até mesmo dubladores dele me fez acreditar mais ainda, que Cavaleiros do Zodíaco leva muito mais que um simples desenho, mas conhecimento aos jovens e adultos do Mundo inteiro”… comenta ele.

“Colecionar nem sempre é fácil, custa caro e tem que garimpar, pesquisar e ir aos poucos, quando você abre os olhos como Shaka de Virgem rsss… você percebe que atingiu sua meta e quer mais ainda, amo minha coleção, bonecos, itens, tenho muito mesmo, minha família me apóia, até minha filha rsss… fazer amizade com pessoas de países estrangeiros onde este Anime é muito bem visto e tem muitos fãs como México, Argentina e Espanha me deixa mais feliz ainda, minha dica é, faça algo, faça um hobby que te deixe feliz, e quando percebemos que esse hobby faz outras pessoas felizes também é mais gratificante ainda”… completa ele.

Está previsto o lançamento de novo ebook sobre Cavaleiros do Zodíaco de Igor para o dia 1 de setembro de 2022, mesmo dia em que Cavaleiros foi exibido pela primeira vez na televisão brasileira em 1994. O nome do livro ainda é sigiloso, mas é focando na sala Filler. O compartilhamento do ebook será gratuito.

Segue o site para o lançamento oficial: https://sites.google.com/view/deolhonozodiaco/