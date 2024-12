Ingredion arrecada mais de 11 toneladas de alimentos para ONGs de todo o Brasil

A Ingredion, empresa global líder em soluções de ingredientes de origem natural e presente há 95 anos no Brasil, anunciou balanço de resultados da 11ª edição da campanha Sabor Solidário. A iniciativa é promovida anualmente pela companhia e tem como objetivo arrecadar alimentos para serem doados a pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de entidades sociais. Este ano, 11.856 kg de alimentos não perecíveis foram arrecadados nas quatro plantas e no escritório da empresa no Brasil, registrando crescimento de mais de 110% em comparação com o ano anterior, quando foram angariadas mais de 7 toneladas. Em Mogi Guaçu, o volume de doações chegou a 2.015 kg de alimentos que foram destinados à Associação Comunitária Martinho Prado Junior, cujo propósito é estimular lazer, cultura e convívio social com foco em idosos e famílias, atuando para prevenir situações de risco social.

A ação faz parte da estratégia global de sustentabilidade da Ingredion, desenvolvida de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Com a iniciativa Sabor Solidário, buscamos refletir, na prática, o cuidado que cultivamos em diferentes aspectos dentro da empresa. Nosso objetivo é garantir que as comunidades onde operamos sejam positivamente impactadas pelas nossas atividades, alinhando-se à estratégia global All Life, lançada em 2020, que estabelece metas até 2030 para preservar e melhorar as condições de vida de colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades e o meio ambiente”, afirma Luis Miguel Garzon, presidente da Ingredion Brasil. “Além disso, conseguimos incentivar o engajamento dos nossos funcionários nas doações, fortalecendo ainda mais a conexão deles com a comunidade onde trabalham e vivem.”

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), com sede na região de Chicago (EUA), é líder global em soluções de ingredientes, com clientes em quase 120 países. Com vendas líquidas anuais de aproximadamente US$ 8 bilhões em 2023, a empresa transforma grãos, frutas, vegetais e outras matérias-primas provenientes da natureza em soluções de ingredientes de valor agregado para os mercados de alimentos, bebidas, nutrição animal, cervejaria e industrial. Com centros de inovação Ingredion Idea Labs® localizados em todo o mundo e mais de 12.000 funcionários, a empresa co-cria com os clientes e cumpre seu propósito de reunir o potencial das pessoas, da natureza e da tecnologia para tornar a vida melhor. A empresa atua no Brasil há 95 anos com fábricas em Mogi Guaçu (SP), São Gonçalo (RJ), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Balsa Nova (PR). A Ingredion tem mais de 1.600 funcionários no País e registrou mais de US$ 669 milhões em vendas líquidas em 2023 no mercado.