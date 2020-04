Festival “Som no Cafofo” reúne apresentações virtuais de músicos de Campinas e região

A quarentena do coronavírus movimentou os músicos da RMC a produzir um festival virtual para entreter o público e assim, prestigiar os artistas da nossa região.

As inscrições do Festival de música de Campinas “Som no Cafofo” estão abertas para todos os músicos da RMC que queiram participar. Para se inscrever, o candidato deve enviar o material artístico para o festival para reagencia1@gmail.com. Não há estilo musical definido, todos terão espaço e oportunidade.

O “Som no Cafofo” começou no dia 1º de abril com a apresentação de Bruna Volpi. No dia 2 o show online foi de Glaucio Santana e também do cantor Dani Battistoni.que é um dos compositores da Marchinha do Japonês da Federal, fazendo parte do humorístico “Os Marcheiros”.E na sexta, dia 4, a música ficou por conta de Mari Vasconcelos. A programação ainda conta com Mari Vasconcelos, Tais Reganelli, Adriano Dias, Casa Caiada, Fabinho Azevedo, Alê Dias, Wanderlei Monteiro, Bebé Salvego, Gustavo Moscardini, além dos músicos que estão se inscrevendo.

Thiago de Souza, compositor e idealizador do projeto, administra um grupo com cerca de 220 músicos, entre artistas solo e membros de grupos musicais para discutir ideias artísticas em tempo de coronavírus. “Acredito que o movimento pode trazer acalanto e diversão para as pessoas que estão em casa. A maior parte do noticiário fala apenas de coronavírus e esse tema traz muita insegurança, medo, ansiedade e incertezas para as pessoas. Música acalma e traz esperança,” afirma.

Nas apresentações, os músicos vão “passar o chapéu”, ou seja, cada músico vai inserir o número de conta bancária para quem quiser fazer uma doação.

Além de entretenimento, a ideia do festival vai mais além. Thiago pretende enviou um manifesto a à Secretaria de Cultura, sugerindo o pagamento de uma bolsa/contratação de músicos para eventos, shows e oficinas, ao término do período da quarentena sanitária.

A Secretaria de Cultura afirmou que vai inserir as apresentações do Som no Cafofo no canal do Youtube “Cultura Abraça Campinas”.

Os músicos são profissionais liberais e os impactos das vedações de circulação de pessoas e fechamento de estabelecimentos é fatal para os seus sustentos. Assim surgiu a necessidade de buscar junto ao poder público maneiras de socorrer quem oferece cultura e entretenimento.

Serviço

Festival de Música de Campinas e região- Som no Cafofo

Para participar, envie um email para reagencia1@gmail.com com o material artístico.

Informações: https://www.facebook.com/FestivalSomNoCafofo/

Apresentações virtuais:

4/4 Taïs Reganelli 19:00

Participação Henrique Torres

face: @taisreganelliofficial

instagram: @taisreganelli

6/4 Gustavo Moscardini 19:00

Face:gustavomoscardini

instagram: @gumoscardini

7/4 Wanderlei Monteiro e Alaan Monteiro 19:30

instagram:@vanderleimonteiro

8/4 Bebé Salvego – 19:00

Face: Bebesalvego

instagram: @bebesalvego

9/4 Vitor Moreno 19:00

Face: vitormorenobr

instagram: @vitormorenobr

10/4 – Adriano Dias 19:00

Face: @adriano.m.dias.7

11/4 – casa caiada (Silo Sotil, Gustavo Moscardini e Bruno Sotil) 19:00

Insta: @grupocasacaiada

Face: @casacaiada

13/4 – Felcipe Salvego 19:00

Face: felipe.s.desouza

14/4 Chambinho do Acordeon 19:00

Face: chambinhodoacordeon

instagram: @chambinhodoacordeon

15/4 João da Nica 19:00

Insta: @joao.da.nica

Face: @kunagrelha

Youtube: www.youtube.com/joaodanicaoficial

16/4 João Nilton 19:00

Face: joaoniltondecamargo

17/04 – Fabinho Azevedo 19:00

Face: @fabinho.azevedo.1

18/04 – Alê Dias 19:00

Face: @alessandro.dias.1