Inverno exige mais cuidados para problemas respiratórios em idosos

O inverno é a época do ano em que as doenças respiratórias mais se exacerbam. Nos idosos, as infecções virais são mais comuns. E ainda podem se confundir com os efeitos trazidos pelo Covid-19. Para a geriatria Simone Henriques, do Residencial Club Leger, instituição voltada ao acolhimento de pessoas da terceira idade, em caso de sintomas gripais, é importante procurar atendimento médico para melhor avaliação. Ela destaca que o Covid tende a agravar os sintomas respiratórios após o sétimo dia de evolução, tornando imprescindível o tratamento precoce.

Por isso, é fundamental a imunização contra influenza. Há também a necessidade de fazer a imunização para o pneumococo, pois reduz a chance de pneumonia bacteriana, que pode complicar bastante o quadro de saúde do idoso – acrescenta a médica.

Ela também destaca a necessidade de reforçar o cardápio com alimentos que melhoram a imunidade, como as frutas cítricas, gengibre, alho, brócolis, cenoura e castanhas, entre outros.

É fundamental não esquecer da atividade física, que, mesmo em casa, ajuda a manter a imunidade. Assim como repor vitamina D, principalmente nesse momento de pandemia, em que a exposição ao sol está ainda mais difícil pelo isolamento – ressalta a geriatria do Residencial Club Leger.