Marçal se une ao Professor Edson para disputar a Prefeitura de Mogi Guaçu

Marçal Georges Damião ou mais conhecido como Marçal do Sindicato foi anunciado como companheiro do pré-candidato a Prefeito Professor Edson Domingues. O Anuncio foi feito pela uma rede social de mensagem.

Marçal do Sindicato já foi vice-prefeito do na gestão do Prefeito Paulo Eduardo de Barros ( 2009-2012 ) e do atual prefeito Walter Caveanha (2013 a 2016 ).

Com a ida do Marçal do Sindicato para a coligação do Professor Edson Domingues o quadro de pré- candidatos a Prefeito sofre mudanças e para a corrida eleitoral deste final de ano.

Marçal tinha já anunciado sua pré-candidatura a Prefeito junto com o atual e também pré-candidato a Prefeito Rodrigo Falsetti.

Mas segundo informações de pessoas próximas aos dois pré-candidato a parceria acabou não dando certo.