Mogi Guaçu vai receber o LabMóvel do Instituto Butantan

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai receber o LabMóvel, laboratório itinerante do Instituto Butantan, que irá acelerar o diagnóstico de exames de Covid-19 e sequenciar o vírus SARS-CoV-2 e as variantes que circulam na cidade. O laboratório será instalado no estacionamento do Boulevard Shopping, a partir do dia 3 de março. Além de Mogi Guaçu, serão analisados os exames enviados pelas cidades do Departamento Regional de Saúde (DRS) de São João da Boa Vista e também de algumas do DRS de Campinas.

“Nós fomos contemplados e vamos ficar com o contêiner em nossa cidade por 15 dias, quando os exames serão analisados pelos profissionais do LabMóvel e o resultado é enviado em até 24 horas, o que irá dar maior rapidez, uma vez que atualmente os resultados têm demorado até 30 dias para chegar”, comentou o secretário de Saúde, Gildo Martinho de Araújo.

Representantes do Instituto Butantan e da Saúde dos municípios que serão atendidos pelo LabMóvel estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira (18), no Teatro Tupec do Centro Cultural, em Mogi Guaçu. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vereador Luciano da Saúde estiveram no local. Durante o encontro, foi explicado o funcionamento do laboratório e distribuído o material de coleta para a realização dos exames.

O equipamento tecnológico vai possibilitar o diagnóstico da doença em até 24h, contadas a partir do momento em que as amostras chegam ao contêiner. Por meio do sequenciamento genômico de parte das amostras que deram positivo no exame RT-PCR, é possível saber quais são as regiões mais críticas e as variantes predominantes em cada Departamento Regional de Saúde.

“O equipamento utilizado no LabMóvel aprimora o processo, diminui o tempo de entrega e aumenta a eficiência dos resultados. O laboratório tem capacidade de realizar até 650 exames por dia”, explicou o médico Antônio Jorge Martins, do Butantan.

O laboratório itinerante tem três sequenciadores genéticos, extrator de DNA, centrífuga, geladeira e freezer para armazenamento das amostras e capacidade de processar até três mil amostras de exames RT-PCR por semana. As amostras serão encaminhadas pelos serviços de saúde de Mogi Guaçu e demais cidades da região. O laboratório não receberá amostras direto da população.

Os moradores da cidade poderão acompanhar o trabalho dos pesquisadores de perto. Isso porque, a estrutura do veículo, de mais de 12 metros de comprimento, conta com uma parte de vidro que permite a observação dos procedimentos realizados pelos cientistas e funcionários do Butantan que atuam no projeto.

“Esse contêiner é uma unidade itinerante de alta complexidade para fazer a identificação de grande volume no local em que as variantes estão circulando. É um laboratório de sequenciamento completo”, destacou o médico, durante reunião realizada com representes da saúde dos municípios.