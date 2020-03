Na cidade de Mogi Guaçu existe 10 casos suspeitos de Coronavírus

Em nossa cidade de Mogi Guaçu continua com o numero de 10 casos suspeitos de coronavírus, de acordo com boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira, 24, pela Secretaria de Saúde.

Não há nenhum resultado divulgado até agora pelo Instituto Adolf Lutz, de São Paulo.

Os pacientes com sintomas estão sendo tratados de acordo com todos os cuidados necessários. A cidade está em situação de alerta. Previna-se, ficando em casa, evitando frequentar locais público com aglomerações!

Nas cidades da região apenas Jaguariúna que confirmou um caso de coronavírus e a cidade turística de Poços de Calda no Estado de Minas Gerais conta com um caso confirmado.