Lideranças eclesiásticas propõem alternativas para fies participarem dos cultos

Os diversos cultos neste final de semana e na semana que se inicia foram suspenso em consequência do possível aumento da transmissão do coronavírus entre as pessoas .

Mais as igrejas não irão fechar e os cultos serão transmitidos pelas diversas mídias sociais ao vivo , que esta sendo divulgadas a todos os fieis das Igrejas .

Ainda haverá sempre um Pastor de plantão para orientar aos fieis que se deslocarem para a Igreja com conselhos e até orações .

A ideia de todos os pastores e padres e todas as lideranças eclesiásticas é colaborar com as autoridades municipais , estaduais e federais.

A reportagem ouviu os Pastores de diversas Igrejas e todos estão orando para que Deus guarde a todos e que ilumine nossas autoridades e lhe sabedoria para agir neste momento difícil em nosso País .