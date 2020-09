Natal de Holambra, no Parque da Expoflora, também foi adiado para 2021

O Natal de Holambra previsto para acontecer entre os dias 20 de novembro e 20 de dezembro de 2020 também foi adiado para 2021. O comunicado está sendo feito pela comissão organizadora da Expoflora, responsável pela realização evento.

O adiamento deve-se à pandemia da Covid-19, que levou as autoridades sanitárias e governamentais a proibirem a realização de eventos que atraiam grandes públicos enquanto não houver o controle do contágio ou vacina para a imunização da população contra o novo coronavírus.

O Natal de Holambra seria realizado no Parque da Expoflora, que permanece fechado para todos os eventos. As pessoas que, eventualmente, adquiram ingressos individuais no site da Ingresso Rápido, deverão guardá-los para utilização na nova data, sem a necessidade de troca, conforme as determinações da Lei nº 14.046, que dispõe sobre o adiamento de eventos.