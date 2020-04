Poupatempo estará fechado até 30 de abril

O Governo do Estado de São Paulo, através do decreto estadual 64.879, fechou as unidades do Poupatempo em todo o estado até o dia 30 de abril. A medida foi tomada em prevenção ao novo coronavírus, que tem o estado como epicentro da doença no país.

A plataforma online do posto continua realizando 40 serviços, que podem ser acessados e consultados em http://www.poupatempo.sp.gov.br/. Para aqueles que necessitam renovar a CNH, as multas não estão sendo aplicadas multas para carteiras que venceram a partir de 19 de fevereiro e a renovação será retomada quando for permitido que as unidades reabram.

Também estão interrompidos por tempo indeterminado os prazos para os serviços de defesa de autuação, recursos de multa, defesa processual, recursos de suspensão de direito de dirigir e cassação do documento de habilitação e identificação de condutor infrator.

O prazo para conclusão do processo de habilitação já iniciado passou de 12 para 18 meses.