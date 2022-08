Projeto “Clássicos em Cena” de volta ser apresentado na cidade de Itapira

A agenda cultural de Itapira ganha um evento de peso a partir do dia 31 de agosto, com a volta do projeto ‘Clássicos em Cena’, que promove concertos de música clássica gratuitos. A cada mês, um grupo convidado diferente se apresenta. Todos são acompanhados pelo maestro Parcival Módolo, que, de forma leve e divertida, compartilha com o público comentários sobre os compositores, contexto e história da música, tornando a experiência ainda mais enriquecedora.



O primeiro concerto será no dia 31, às 19h, no anfiteatro do Grupo Penha, com o quinteto de metais Metallumfonia. Formado por músicos da região metropolitana de Campinas que atuam como docentes do Departamento de Música da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e na Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, o Metallumfonia proporciona ao público a oportunidade de ver, ouvir, apreciar e observar de forma mais intensa a interpretação dos instrumentos de metal. Esses instrumentos sempre são ouvidos nos naipes das Orquestras e Bandas, mas a formação de grupos em que eles atuam como solistas ainda é uma novidade. Metallumfonia é formado por Paulo Ronqui e Jeferson Anastácio (trompetes), Isac Emerick (trompa), Robson de Nadai (trombone) e Fransoel Decarli (trombone baixo). O repertório do grupo, formado em 2003, enfatiza a música de boa qualidade, seja ela de compositores brasileiros ou estrangeiros, de todos os períodos musicais, uma vez que a música transcende o tempo e as nações.



Criado em 2000 pelo maestro Parcival Módolo e pelo produtor cultural e fundador da Direção Cultura, Antoine Kolokathis, o projeto “Clássicos em Cena” tem objetivo de difundir a música clássica instrumental e já passou por mais de 15 cidades. Os concertos em Itapira marcam o retorno do projeto à cidade após sete anos, e contam com patrocínio do Grupo Penha, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Já estão programados eventos para o dia 28 de setembro, 26 de outubro e 23 de novembro, todos com entrada franca, no anfiteatro do Grupo Penha.



Além de curador e comentarista do Clássicos em Cena, Parcival Módolo é regente e professor com carreira internacional. Com mestrado em música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles, foi Maestro Titular e Maestro titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, atua regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior. Foi nomeado em 2006 Maestro Honorário Permanente da Orquestra Sinfônica Jovem Nacional do Peru e recebeu o mesmo título da Orquestra Nacional de Cuba em Havana, em 2010.

Sobre o Grupo Penha:

Um dos maiores produtores de embalagens de papelão ondulado do país, o Grupo Penha está presente em quatro estados brasileiros — São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia — e conta com 2 mil profissionais, distribuídos por cinco plantas operacionais e três unidades de apoio, especializadas em produzir soluções de embalagens, agregando os melhores serviços existentes no mercado.