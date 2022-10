Projeto “Clássicos em Cena” recebe o trio Zaravi no dia 26 de outubro em Itapira

A edição de outubro do projeto Clássicos em Cena recebe o grupo Zaravi no dia 26 (4ªf), às 19h, no anfiteatro do Grupo Penha, na Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP, com entrada gratuita.

Formado por Dalgalarrondo (zarb), Bruno Menegatti (rabecas) e Thiago Rossi (viola), o trio Zavari celebra a essência da alma brasileira, da diversidade miscigenação, instigando a curiosidade e a criatividade, compartilhando com o público sua busca pela inovação artística e o prazer da descoberta estética.

Com sua formação instrumental inusitada, o trio, que está finalizando seu primeiro álbum, apresenta composições e arranjos que combinam rusticidade e requinte, transportando o ouvinte a uma experiência atemporal, ilustrativa de uma cultura viva e seu rico processo de transformação. Seu repertório inclui compositores brasileiros contemporâneos como Almir Sater, Ivan Vilela, Levi Ramiro, Anderson Baptista, Thiago Rossi, Zé Gramani, entre outros.

Como marca dos concertos do projeto “Clássicos em Cena”, a presença do maestro Parcival Módolo como anfitrião enriquece a experiência do público, com comentários sobre compositores, contexto e história da música, de modo bastante acessível, leve e divertido. Além de curador e comentarista do Clássicos em Cena, Parcival Módolo é regente e professor com carreira internacional. Com mestrado em música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles, foi Maestro Titular e Maestro titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, atua regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior.

Foi o maestro Parcival Módolo, junto do produtor cultural e fundador da Direção Cultura, Antoine Kolokathis, que, no ano de 2000, criaram o projeto “Clássicos em Cena”, para difundir a música clássica instrumental de forma gratuita ao público em geral. Ao longo dos anos, já foram mais de 15 cidades percorridas . Em Itapira, graças ao patrocínio do Grupo Penha, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto já tem concertos marcados para novembro (dia 23, com Thadeu Romano), dezembro (Madrigal Mackenzie, no dia 14), e segue em 2023.Em agosto, abrindo a série na cidade, o projeto recebeu o quinteto de metais Metallumfonia, e em setembro, o trio Choro pro Santo.

Sobre o Grupo Penha:

Um dos maiores produtores de embalagens de papelão ondulado do país, o Grupo Penha está presente em quatro estados brasileiros — São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia — e conta com 2 mil profissionais, distribuídos por cinco plantas operacionais e três unidades de apoio, especializadas em produzir soluções de embalagens, agregando os melhores serviços existentes no mercado.

Sobre a Direção Cultura

Sediada em Campinas, desde 1999 a Direção Cultura presta consultoria e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Aliados a ações de responsabilidade social, educação, meio ambiente e cidadania, os projetos do grupo – que inclui também a empresa Kalithéa, em São Paulo – alcançam diversos públicos e promovem o desenvolvimento com resultados efetivos e transparentes.

Serviço:

Ministério do Turismo e Grupo Penha apresentam:

Clássicos em Cena em Itapira

Com grupo convidado: Trio Zaravi

Data: 26/10 (4ªf)

Horário: 19h

Entrada Franca

Local: Anfiteatro do Grupo Penha – Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278 – Jardim Ivete