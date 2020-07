Saiba como obter a conta de água corrigida pelo SAMAE

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), após nota técnica obtida junto a ARES-PCJ (Agência Reguladora), não irá cobrar o excedente nas contas de água. Os moradores já podem entrar em contato com a autarquia para obter a revisão nos valores da conta.

Para obter o valor corrigido, basta o munícipe enviar a conta pelo WhatsApp, pelo número (19) 98291-9888, ou ir até a sede do SAMAE com o boleto e os agentes corrigirão os valores e reenviarão o valor correto para o contribuinte em até 15 dias.

Do final de março até junho, as contas foram geradas levando-se em conta a média de consumo dos seis meses anterior de cada ponto de ligação da autarquia na cidade.

Entretanto, com o retorno do trabalho dos leituristas, observou-se o aumento do consumo no período da quarentena e o excedente, ou seja, o consumo a mais não contabilizado na geração automática da cobrança, foi feito na fatura do mês subsequente.

A autarquia comunicou também que eventuais pagamentos já efetuados poderão ser restituídos. E que as contas pagas em débito automático estão sendo recalculadas, assim como as demais que são pagas diretamente nos correspondentes bancários.