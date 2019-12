Secretaria de Educação realiza mudanças no cronograma de matrículas para o ano de 2020

A Secretaria de Educação anunciou nesta quinta-feira, dia 28, alterações nas datas de divulgação e de inscrições das matrículas do ano de 2020 a pedido do Governo do Estado.

A divulgação do resultado das matrículas, realizadas durante todo o mês de outubro, será feita no dia 6 de dezembro.

Para os pais que tiverem interesse em matricular seus filhos em outra escola da cidade, as inscrições de deslocamento ocorrerão de 9 a 13. Estas vagas são as remanescentes do processo realizado em outubro, portanto nem todos os interessados serão contemplados com a mudança.

E para aqueles que perderam os prazos, eram de outro estado, vem de escola particular ou são novos alunos, as inscrições só serão feitas a partir do dia 16.