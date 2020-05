Stock Car adia calendário

Promotora da Stock Car e Stock Light, a Vicar anunciou nesta semana , através das mídias sociais das categorias, que no atual cenário a abertura da temporada deverá acontecer somente a partir de julho de 2020. No comunicado, a empresa ponderou que não é possível fazer uma previsão precisa, mas que está planejando a retomada das atividades a partir do primeiro mês do segundo semestre. O texto afirma ainda que está mantido o calendário de doze etapas, incluindo a possibilidade de realizar eventos com portões fechados, mas transmitidos normalmente pela TV.

Em um comunicado anterior, a Stock Car e Stock Light haviam postergado o início da temporada para o dia 17 de maio, em Londrina, data que agora foi alterada em função da crise causada pelo coronavírus. Um novo calendário será anunciado em breve. Segue íntegra do comunicado:

“O Brasil e o mundo vivem a expectativa do que teremos pela frente em função da pandemia que assola o planeta. Preservar a vida e a saúde tornou-se a prioridade máxima.

A Stock Car também vive a expectativa de poder voltar às suas atividades. Levando em conta o cenário atual, não faremos isso antes de julho. Estamos nos planejando para esta hipótese, mas cientes que tudo dependerá das decisões das autoridades.

Quando voltarmos, seguiremos o melhor protocolo médico de segurança para a saúde dos envolvidos. Se necessário for, faremos alguns eventos com portões fechados e com rigorosas medidas de proteção aos pilotos e membros das equipes.

Buscaremos seguir o calendário e realizar as doze etapas do campeonato, mesmo que seja necessário eventualmente realizar duas etapas no mesmo final de semana, uma no sábado e outra no domingo. Além das transmissões pela televisão, estamos preparando uma completa cobertura dos bastidores pelos canais digitais.

As crises sempre trazem consigo reflexões e ensinamentos para nossa evolução no âmbito pessoal e profissional. Contando com o apoio de seus patrocinadores e parceiros, a Stock Car trabalha para evoluir sempre”.