Diretoria do Guaçuano apresenta projetos nas diversas categorias de futebol

Diretoria do Clube Atlético Guaçuano apresenta sua nova estrutura e a volta do Mandi nas competições oficiais da Federação Paulista de Futebol nas categorias de Base Sub-11 , Sub-13 ,Sub-15 , Sub-17 e Sub-20. O Evento aconteceu na Sede da Associação Comercial e Indústria de Mogi Guaçu e contou com a presença da nova diretora e de autoridades e empresário da cidade . Esteve presente o Presidente da Câmara Municipal Guilherme da Farmácia do Vice-prefeito Major Tuckumantel e do Prefeito Rodrigo Falsetti . Os vereadores Natalino , Jeferson e Dr.Judite e Lili Chiarelli, prestigiaram o evento.