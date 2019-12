Espetáculos de música, dança e muitas cores no palco do Parque dos Ingás

O penúltimo final de semana do Natal Luz 2019, uma realização da Prefeitura de Mogi Guaçu em parceria com a ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) atraiu um grande público para o palco multiuso do Parque dos Ingás.

As atrações invadiram o palco na sexta-feira, com uma apresentação muito marcante do grupo de violeiros do EMIA, que não poupou clássicos da música raiz nacional. O público se encantou com a perfeição dos acordes, num espetáculo que atraiu bom público próximo ao palco.

Em seguida, um grupo de dança do ventre e expressão corporal demonstrou os benefícios desta atividade. A noite foi encerrada com um show muito especial da Banda Ministério da Graça, que atraiu um pouco público para o Natal Luz.

Mesmo com a chuva, o sábado atraiu um número muito grande de pessoas que conferiram música de qualidade. Primeiro com a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, num dos grandes shows realizados no Ingás neste Natal Luz.

Em seguida, a programação reservou muita dança, com as apresentações do Sesi SP Dança e João Gonçalves Companhia de Dança. Encerrando a noite, o Trio Arena se apresentou por mais de uma hora e meia, contagiando o público com clássicos do sertanejo universitário e também com algumas surpresas inesperadas no palco.

O domingo reservou uma das grandes atrações da programação artística e cultural do Natal Luz. A Orquestra de Violeiros “Terra da Uva” fez um inesquecível show. A noite contou com o encerramento magistral do teatro musical “Borboleta sem asa”, que contou com vozes, incluindo a participação do público presente no Ingás.