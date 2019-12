Maior parque de trampolins indoor do Brasil oferece atividades especiais para férias

As férias estão só começando e o Jump Mania preparou uma programação especial para crianças e adultos. São as Férias Parkour Jump Mania com atividades especiais e passaportes que garantem muita diversão no período de 20 de dezembro a 10 de fevereiro de 2020.

A novidade deste ano é a experiência do parkour onde monitores e atletas de parkour ensinam manobras de maneira divertida e segura.

O Jump Mania oferece duas modalidades de passaportes. No passaporte por tempo de experiência, que é novidade no parque, o cliente compra um pacote de horas que pode ser utilizado durante todo o período de férias. O passaporte Mega Combo inclui tempo livre nos trampolins, um par de meias antiderrapante e combo lanchonete.

A diversão é garantida nas atrações disponíveis nos mil metros quadrados de trampolins instalados no parque. Entre elas, uma grande área para o dodgeball (jogos de “queimadas”); uma piscina de espumas, a Foam Pool; o Jump Kids; uma área livre onde a superação de limites e o aprimoramento de habilidades acrobáticas são colocados à prova a todo o momento, o Open Jump, e, ainda, diversas pistas elásticas com tabelas de basquete.

Sobre o Jump Mania

O Jump Mania é o maior parque de trampolins indoor do Brasil. A unidade de Campinas possui uma área de mil metros quadrados com camas elásticas integradas, que formam trampolins gigantes. Para a entrada, é necessária a utilização de meias-antiderrapantes especiais para trampolim que podem ser adquiridas no próprio parque.

O Jump Mania proporciona uma experiência que mistura adrenalina, diversão e muita emoção, sendo também uma ótima opção de programação em família. Assim, crianças, jovens e adultos podem aproveitar junto o espaço exclusivo para se divertir com diferentes tipos de trampolins.

Serviço:

Jump Mania Campinas

Especial Férias 2019/20



Passaporte por Tempo de Experiência

Tempo mínimo por dia: 1 hora

Passaporte 5h = R$150,00

Passaporte 10h = R$270,00

Passaporte 20h = R$450,00

Passaporte Mega Combo

Valido por 01 dia – R$89,00

Tempo livre nos trampolins + 01 meia antiderrapante + combo lanchonete (lanche + agua).

Endereço: Shopping Iguatemi Campinas – Av. Iguatemi, 777 2° piso – Vila Brandina – Campinas/SP;

Telefone: (19) 3253-6077;

Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 11h às 22h; aos domingos e feriados das 11h às 21h;

Site: http://www.jumpmaniabrasil.com.br

Instagram: @jumpmaniabrasil

Facebook: jumpmaniaoficial