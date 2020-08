Espetáculos teatrais, shows musicais e stand-ups também vão para o drive em Campinas

Com os teatros fechados e sem perspectiva da retomada da rotina cultural, o Cine Drive Campinas decidiu ir além da exibição de filmes no sistema drive-in, no qual o público assiste a atração de dentro do carro: preparou um palco na frente do telão de 40m², instalado no estacionamento do Galleria Shopping, para permitir a apresentação de espetáculos infantis, shows musicais e comédias stand-ups (espetáculos de humor executados por apenas um comediante). As apresentações dos artistas no palco serão sempre ao vivo e ampliadas no telão. Para receber o áudio bastará sintonizar o rádio do carro na frequência informada pela produção.

A programação inclui stand-ups de Maurício Meirelles, Emerson Ceará, Fábio Rabin, Diogo Almeida, Renato Albani e Vitor Sarro, e shows musicais de Vitão (pop e hip hop) e Lauana Prado (sertanejo) e das bandas cover do Queen, Michael Jackson, ABBA e Bon Jovi. Para as crianças, sucessos infantis, como “Patati Patatá”, “A Bela e a Fera”, “A Pequena Sereia”, “Show da Luna” e “DPA (Detetives do Prédio Azul)”.

A inauguração do Cine Drive Campinas será no sábado, dia 15, com a exibição dos filmes “Tartarugas Ninja 2”, às 17h30, e, às 20h, “Missão Impossível 5”. Para ambas as sessões, os ingressos custam R$ 80,00 (por carro), já incluso o estacionamento, e devem ser adquiridos exclusivamente no site www.ingressodigital.com.

Os stand-ups e shows acontecem a partir da próxima semana, com a apresentação do humorista Maurício Meirelles na sexta-feira, dia 21, às 20h. Os ingressos custam R$ 130,00, incluso estacionamento. No sábado, dia 22, tem A Bela e a Fera às 16h30, para a crianças (R$ 120,00) e show cover da banda Queen, na sessão das 20h (R$ 200,00). A programação, já definida para o período de 15 de agosto a 13 de setembro, de quinta a domingo e no feriado de 7 de setembro, está disponível no portal www.cinedrivecampinas.com.br. Às quintas e sextas-feiras, as sessões acontecem às 20h. Aos sábados e domingos, às 16h30 (espetáculos infantis), 17h30 e 20h (filmes). Os ingressos variam de R$ 80,00 e R$ 250,00, dependendo da programação.

Estrutura

O espaço do estacionamento do Galleria Shopping, próximo às vagas cobertas, onde foi instalado o Cine Drive Campinas, comporta 150 carros que podem ser ocupados por até quatro pessoas. As vagas são separadas por gradis. Não é permitida a entrada de vans, ônibus e de motocicletas. Através do aplicativo “Rappi”, o público pode comprar pipoca e refrigerantes. Tudo é feito pelo aplicativo, para que não haja manipulação de dinheiro ou de máquinas de cartões. A entrega será feita no veículo, por funcionários devidamente equipados (máscaras e luvas), seguindo todos os protocolos de saúde exigidos pelo Governo do Estado e pelo município.

Obrigatoriamente, o público deve permanecer todo o tempo dentro do veículo, apenas sendo autorizado a sair para utilizar os sanitários do próprio shopping. Quando necessitar, fará a solicitação pelo app do Cine Drive. O uso de máscaras é obrigatório, por determinação do governo municipal, mesmo dentro do carro. A retirada é permitida somente no momento da refeição. A saída será feita por controladores de trânsito, que orientarão os motoristas com bastões de sinalização.

Sobre os drive-in

Os primeiros registros de cinemas drive-in datam de 1915, no estado americano do Novo México. Eles chegaram no Brasil apenas no final dos anos 1960, mas se popularizaram rapidamente, atingindo o ápice na década de 1970. A decadência veio com o aumento dos preços dos terrenos e com o surgimento do VHS (Video Home System), permitindo que os filmes fossem assistidos no conforto das casas. O único remanescente no Brasil, até o início da pandemia, foi o Cine Drive In, de Brasília, aberto em 1973. Com a obrigação do distanciamento social e consequente fechamento das salas de cinema e teatro, o drive-in ressurgiu como opção de entretenimento seguro. Essa retomada envolveu o desenvolvimento de tecnologias que reduzem o contato físico, como a criação de apps para a venda de alimentos e bebidas e organização de acesso aos sanitários.

Programação

Sábado, dia 15/08

Sessão 1: 17h30 – Filme Tartarugas Ninja 2

Ingresso: R$ 80,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h – Filme Missão Impossível 5

Ingresso: R$ 80,00, incluso estacionamento

Sexta-feira, dia 21/08

Sessão 1: 20h – Maurício Meirelles (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 22/08

Sessão 1: 16h30 – A Bela e a Fera

Ingresso: R$ 120,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h – Show Queen

Ingresso: R$ 200,00, incluso estacionamento

Sexta-feira, dia 28/08

Sessão 1: 20h – Emerson Ceará (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 29/08

Sessão 1: 16h30 – Espetáculo Infantil Patati Patatá

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h – Show Vitão

Ingresso: R$ 140,00, incluso estacionamento

Domingo, dia 30/08

Sessão 1: 16h30, Espetáculo Infantil Patati Patatá

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Quinta-feira, dia 03/09

Sessão 1: 20h, Fábio Rabin (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sexta-feira, dia 04/09

Sessão 1: 20h, Diogo Almeida (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 05/09

Sessão 1: 16h30, Espetáculo Infantil Show da Luna

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h, Show Sertanejo Lauana Prado

Ingresso: R$ 140,00, incluso estacionamento

Domingo, dia 06/09

Sessão 1: 16h30, Espetáculo Infantil Show da Luna

Ingresso: R$ 150,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h – Espetáculo Tributo ao Rei do Pop – Rodrigo Teaser

Ingresso: R$ 200,00, incluso estacionamento

Segunda-feira, dia 07/09

Sessão 1: 16h30, A Pequena Sereia

Ingresso: R$ 120,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 20h, Show Abba

Ingresso: R$ 200,00, incluso estacionamento

Sexta-feira, dia 11/09

Sessão 1: 20h, Renato Albani e Vitor Sarro (Stand-up)

Ingresso: R$ 130,00, incluso estacionamento

Sábado, dia 12/09

Sessão 1: 15h, Show DPA (Detetives do Prédio Azul)

Ingresso: R$ 250,00, incluso estacionamento

Sessão 2: 21h, Show These Days (Bon Jovi Cover)

Ingresso: R$ 100,00, incluso estacionamento

Domingo, dia 13/09

Sessão 1: 18h, Show DPA (Detetives do Prédio Azul)

Ingresso: R$ 250,00, incluso estacionamento

Serviço

Cine Drive Campinas

Local: Estacionamento do Galleria Shopping (Av. Bailarina Selma Parada, 505 – Jardim Nilópolis), em Campinas

Programação definida: de 15 de agosto a 13 de setembro, com sessões de quinta a domingo e no feriado de 7 de setembro

Horário: quintas e sextas às 20h; sábados e domingos às 16h30 (espetáculos infantis), 17h30 e 20h (filmes)

Ingressos: de R$ 80,00 a R$ 250,00 (por carro com até quatro pessoas, variando de acordo com a atração. Já incluso o estacionamento).

Informações: no site www.cinedrivecampinas.com.br