Conselho renova reconhecimento do Curso de Administração da Faculdade Municipal

O Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE-SP) renovou o reconhecimento do curso de Administração da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”. A Portaria 184, que dispõe sobre a deliberação, foi publicada no Diário Oficial do Estado na quinta-feira, dia 6.

O reconhecimento de cursos superiores pelo CEE-SP ocorre periodicamente a partir da primeira formatura. Administração é um dos dois primeiros cursos ofertados pela “Franco Montoro” desde que a Faculdade Municipal de Mogi Guaçu foi criada em 1999 e a última renovação de reconhecimento aconteceu em 2014 sob a coordenação da então professora Marli Delfino Campo. Atualmente o curso é coordenado pelo professor Clauber Rossini.

A avaliação dos conselheiros é feita in loco, a cada período de gestão, que varia de um a cinco anos, e leva em conta desde o projeto pedagógico até a infraestrutura física no Campus do Bairro Cachoeira de Cima, sem qualquer ingerência da diretoria.

Outra novidade em relação ao curso de Administração da “Franco Montoro” é que a matriz curricular foi adaptada às novas práticas curriculares com a introdução das disciplinas de Tecnologia, Marketing e Empreendedorismo, que já eram ministradas mas não obrigatórias.

Como extensão acadêmica do curso, em 2019 foi criada a primeira Empresa Júnior de Mogi Guaçu e região, pioneirismo da “Franco Montoro” que resultou de um projeto dos alunos orientado pelos professores. A Empresa Júnior será instalada no mesmo prédio do Procon, na Praça Antonio Giovani Lanzi, Bairro da Capela.

A Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” foi fundada em 1999 e entrou em atividade no ano seguinte, começando com o primeiro curso de Engenharia Ambiental do Estado de São, segundo no Brasil, e Administração.

Hoje a instituição oferece também os cursos de Engenharia Química, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, Ciência da Computação e o novíssimo curso de Medicina, iniciado este ano.