Faculdade Anhanguera promove Cursos online e gratuitos

O evento oferece oportunidade de capacitação entre os dias 28 e 29 de julho .Para quem não abre mão de acumular conhecimento profissional, mesmo em período de isolamento social em decorrência da pandemia do Covid-19, a Faculdade Anhanguera de Mogi Guaçu oferece programação de cursos gratuitos e online. As oportunidades, que são direcionadas aos alunos da instituição e também ao público em geral, abrangem as finanças e o impacto no consumo, durante a pandemia.

Para participar, os interessados precisam fazer uma inscrição prévia no site encurtador.com.br/krHN8. Ainda no ato da inscrição, os participantes terão acesso à programação dos Cursos de Férias. É bom destacar que as vagas são limitadas.

Na data de realização do curso escolhido, um link de acesso a plataforma de transmissão estará disponível. A plataforma também pode ser acessada pelo telefone celular, o que facilita ainda mais a realização do mesmo por parte do inscrito. Ao fim, o participante recebe um certificado de participação.

Confira a programação completa dos cursos oferecidos:

28 de julho, às 19h30:

Tema: Impacto da pandemia nas relações de consumo

29 de julho, às 19h30:

Tema: Como gerenciar suas finanças em período de pandemia