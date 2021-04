Iguatemi Campinas e Galleria Shopping adotam vendas pelo sistema drive thru

Como alternativa para os clientes durante a Fase Vermelha do Plano São Paulo, na qual os empreendimentos permanecem fechados, com o funcionamento apenas de operações essenciais, o Iguatemi Campinas e o Galleria Shopping disponibilizam temporariamente o serviço de drive thru, possibilitando a compra e recebimento de produtos com toda comodidade e segurança, sem a necessidade de sair do carro. O sistema já está em operação nos dois shoppings e deve permanecer até 19 de março.

A dinâmica de compra é muito simples: basta acessar o site dos shoppings para consultar a relação das lojas participantes e o número de telefone para contato. Todo o processo de venda e negociação de entrega do produto é feito pelo aplicativo de mensagens Whatsapp diretamente com o lojista. Depois disso, é só ir até os empreendimentos para fazer a retirada na data e horário combinado. Para implementar o serviço, o Iguatemi Campinas e o Galleria Shopping estabeleceram algumas regras, como a higienização de todos os produtos e embalagens e o uso de máscara, luva e álcool em gel.

“O sistema de drive thru já havia sido adotado no início da pandemia e mostrou-se uma alternativa eficiente e segura para todos. Acreditamos que será uma experiência novamente útil neste momento em que podem funcionar presencialmente apenas as atividades essenciais”, afirma a gerente de marketing do Iguatemi Campinas e do Galleria Shopping, Janaína Nunes.

O serviço está disponível nos dois empreendimentos diariamente das 12h às 20h. No Iguatemi Campinas, o acesso deve ser feito pela Avenida Iguatemi, 777, estacionamento P2 – Deck Parking (entrada pela área do Valet Parking). No Galleria Shopping, o drive thru funciona no estacionamento inferior, próximo à Alameda de Serviços, com acesso pela rodovia D. Pedro I, km 131,5 – entrada G2 (ao lado do Oba Hortifruti).