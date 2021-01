Teatro Oficina do Estudante apresenta “Um pobre na quarentena” e “Fase de Teste” esta semana

O humor deste final de semana começa na sexta-feira, dia 22 de janeiro, às 21h, com stand up de Cleber Rosa, “Um pobre na quarentena” no Teatro Oficina do Estudante, em Campinas. Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia) e a classificação etária é livre. No sábado, dia 23, às 21h, e no domingo, dia 24, às 19h, Afonso Padilha, retorna com o stand up “Fase de Teste”. Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia) e a classificação etária é de 16 anos. Padilha também tem agendada apresentação no Teatro Oficina do Estudante no dia 30 de janeiro.

Para as crianças, no sábado, dia 23, às 15h, tem espetáculo infantil: “Joaninha Douradinha nos contos de fadas”. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00. Nessa aventura contagiante, Joaninha Douradinha faz uma reunião com a turminha do pomar, pois quer dar um presente de aniversário muito especial para Gabriela: ela quer usar a sua mágica para levar a menina para o encantador mundo dos contos de fadas. Gabriela conhecerá princesas, bruxas, feras, mocinhos, vilões e gigantes. Ela vai se encantar, se divertir e aprender lições que levará para toda a sua vida. A venda dos ingressos para todos os espetáculos já à venda no site www.ingressorapido.com.br e na bilheteria do teatro. Informações pelo telefone (19) 3543-2450. O Teatro Oficina do Estudante fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi, em Campinas.

Sobre os espetáculos

Cleber Rosa, “Um pobre na quarentena”

Envolvido com humor desde 2001, Cleber Rosa é mineiro. Sua carreira começou em emissoras de Rádio FM nas quais também participava de programas humorísticos, desenvolvendo diversos personagens. Sua característica é o humor ácido e irônico, porém limpo, sem palavrões ou piadas de duplo sentido. Em 2017 lançou o canal “Reclamação do Dia” e, em pouco mais de dois meses, conquistou um público enorme com pessoas das mais variadas idades.

Vivenciando o cotidiano do pobre, Cleber Rosa faz reclamações sobre assuntos atuais em uma conversa divertida com uma atendente hipotética. Além do projeto da internet, em 2017 também levou aos palcos de bares e teatros o Show “Nói que é Pobre” com as situações vividas nas reclamações adaptadas para o palco. Para 2021, aproveitando as situações cotidianas na pandemia da pandemia da Covid-19, criou uma versão ainda mais engraçada sobre as histórias de “Um pobre em quarentena”. O espetáculo tem 1h10 de duração. A classificação etária é livre. O texto e a direção são do próprio Cleber Rosa. A produção executiva, de Fábio Junior (F&J Produções) e a produção nacional da Ca Produções e Nume.

Afonso Padilha – “Fase de Teste”

Depois de 6 meses sem pisar num palco por conta da pandemia, o humorista, comediante e roteirista Afonso Padilha chega com um novo stand up para falar sobre maconha, feminismo, sexo e outros assuntos que o fazem passar vergonha por não dominá-los. No espetáculo com duração aproximada de 60 minutos, Padilha mantêm o estilo de humor presente nos vídeos do YouTube, com muitas piadas e fazendo comédia com qualquer tema.

Serviço

Teatro Oficina do Estudante – Shopping Iguatemi Campinas

22 de janeiro – sexta-feira

21h – Cleber Rosa – “Um pobre na quarentena”

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Classificação etária: Livre

23 de janeiro – sábado

15h – Joaninha Douradinha nos contos de Fadas

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Classificação etária: Livre

21h – Afonso Padilha – Fase de Teste

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: 16 anos

24 de janeiro – domingo

19h – Afonso Padilha – Fase de Teste

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: 16 anos

28 de janeiro – quinta-feira

21h – Beatles 4 Ever

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: Livre

29 de janeiro – sexta-feira

21h – Serginho Malandro – “Ninguém me leva a sério, pô!”

Ingressos: R$ 67,50 (inteira) e R$ 28,13 (meia)

Classificação etária: 14 anos

30 de janeiro – sábado

19h – Afonso Padilha – Fase de Teste

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Classificação etária: 16 anos

21h30 – Matheus Ceará – “Até Que Meu Show Te Separe”

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Classificação etária: 16 anos

31 de janeiro – domingo

19h – Emerson Ceará – “Sem Freio”

Inteira: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Classificação etária: 16 anos