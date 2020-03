Venda de flores em evento de Holambra será revertida para o Centro Boldrini

Em resposta às solicitações dos turistas que desejam adquirir flores e plantas quando da visita às fazendas de Holambra, a organização do evento “Estufas Abertas” disponibilizará diversas espécies e variedades para venda com o total da receita revertido para o Centro Infantil Boldrini, de Campinas, instituição que atende crianças com câncer e doenças do sangue.

O “Estufas Abertas” será realizado nos dias 4 e 5 de abril, das 9h às 17h, e consiste na visita guiada às plantações de seis modernas fazendas produtoras de flores e plantas ornamentais de Holambra, a 140 quilômetros da capital paulista, e às instalações da Faculdade de Agronegócios de Holambra (Faagroh) – primeira instituição brasileira de ensino superior com ênfase em horticultura. A ideia do passeio foi inspirada no “Kom in de kas!” (“Entre na estufa!”), um evento bem parecido que já acontece em diversas regiões da Holanda desde a década de 1970.

A venda será possível graças ao programa de ações sociais “Flor com amor”, da Cooperativa Veiling Holambra, que permite aos associados doarem suas flores e plantas para a comercialização por terceiros desde que a finalidade seja filantrópica. Os voluntários do Centro Infantil Boldrini realizarão a venda nos dias do evento na sede da Faagroh.

Visita ao Boldrini

Para motivar os produtores – participantes ou não do “Estufas Abertas” – a doarem as flores e plantas ornamentais para a comercialização durante o evento, está programada uma visita dos cooperados e dos funcionários do Veiling de Holambra ao Centro Infantil Boldrini para que conheçam os relevantes serviços que prestam à área da saúde em toda a região.

“Os turistas pediram aos produtores, no ano passado, que comercializassem as flores. Como são cooperados, a venda com o consumidor não pode ser direta, já que a comercialização cabe à cooperativa. No entanto, o programa social mantido pela Cooperativa Veiling Holambra permite que eles ofereçam os produtos e a instituição faça a venda e utilize a receita em prol das pessoas que assiste”, explica Margareth Pennings, da organização do “Estufas Abertas”. “Desta forma, atendemos o nosso visitante e contribuímos com o Centro Boldrini, que realiza um trabalho exemplar no atendimento a crianças com câncer”, diz.

Sobre o evento

A proposta do “Estufas Abertas” é apresentar de maneira lúdica, para quem gosta de flores e plantas, como elas são cultivadas – desde o plantio até a colheita – e mostrar os detalhes das produções, as tecnologias utilizadas e o desenvolvimento dos processos com práticas sustentáveis. Em todas as estufas será possível um bate-papo direto com os produtores, que também podem contar sobre as suas origens e histórias e informar sobre os bastidores da sua produção. Os turistas determinam o tempo que pretendem ficar em cada local.

Holambra é referência nacional em flores e plantas ornamentais por ser um dos principais polos produtivos e comerciais neste segmento. A iniciativa desses produtores e da Faagroh de receber os turistas e profissionais do setor em suas propriedades visa a consolidar este reconhecimento, apresentando o avanço tecnológico aplicado em suas produções e as inovações utilizadas atualmente na agricultura.

Os ingressos para o passeio têm preços escalonados: custam R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira) até 31 de março e R$ 35,00 (meia) e R$ 70,00 (inteira) em abril. Crianças até 5 anos de idade não pagam. Vendas somente antecipadas no site http://estufasabertasholambra.com.br/site/, uma vez que o evento requer extrema organização para melhor atender os visitantes. Informações pelo telefone (19) 99544-4091.

Serviço

Estufas Abertas

Data: dias 4 e 5 de abril, das 9h às 17h

Ingressos: até 31 de março, R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira). Em abril: R$ 35,00 (meia) e R$ 70,00 (inteira). Crianças até 5 anos de idade não pagam.

Vendas: antecipadas no site http://estufasabertasholambra.com.br/site/

Informações: (19) 99544-4091