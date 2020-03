Ministério da Saúde divulga recomendações de prevenção contra coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou um livreto com todas as informações necessárias na prevenção e as medidas a serem tomadas contra o avanço do coronavírus no Brasil.

No total, existem 60 casos confirmados em solo brasileiro, sendo 46 apenas no estado de São Paulo, e 930 pessoas ainda aguardam os resultados dos exames.

Os sintomas da doença são similares a gripe, como tosse, febre e dificuldade para respirar. A transmissão ocorre por gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mão e objetos ou superfícies contaminadas.

As recomendações feitas pelo Ministério da Saúde para a prevenção de contagio de coronavírus são:

Lavar as mãos com frequência, com água e sabão ou então higienize com álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.

Se estiver doente, evitar contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar.

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lavar sempre as mãos como já indicado.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

Evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados

Já existe tratamento e este evita o agravamento da doença e reduz o desconforto. No entanto, não há vacina ou um medicamento para matar o vírus. A grande maioria dos casos tem sido curados sozinhos, assim como acontece com as gripes.

Caso tenha planos de viajar para áreas em que existam casos confirmados de coronavírus, avalie a necessidade da viajem e se for algo imprescindível, siga todas as medidas de segurança propostas pelo país de destino.

Se voltou de viagem de um local contaminado, fique atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias. Reforce os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e, se apresentar sintomas como febre, tosse ou dificuldade de respirar, procure uma unidade de saúde e informe o seu histórico de viagem.

A infecção por coronavírus (Covid-19) é uma doença de baixa letalidade. Dados da OMS mostram que 80% dos casos são leves. A maior preocupação é quando a doença atinge idosos ou pessoas com doenças crônicas.

Para evitar que mentiras sobre o vírus se espalhem, confirme se as mensagens são verdadeiras antes de repassá-las. Procure o canal “Saúde sem Fake News”, no endereço saude.gov.br/fakenews. Lá, você encontrará respostas oficiais e atualizadas.

Caso não encontre sua dúvida no site, envie uma mensagem para o WhatsApp (61) 99289-4640. Para mais informações, acesse saude.gov.br.