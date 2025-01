Vereador Luis Zanco comemora aprovação 3 Projetos de Segurança Pública

Vereador Luis Zanco

Na última Sessão da Câmara Municipal o Projeto Deac, Função Delegada e Fundo Municipal de Segurança Publica ( Fumseg ) foi aprovado por unanimidade pelos vereadores ( as ). Os referidos Projetos era uma discussão de pauta do Conselho Municipal de Segurança ( Conseg ) . Os Projetos foram apresentados na Câmara Municipal pelos vereadores Luis Zanco e Pezão e por ter vício de iniciativa foram arquivados pelas comissões. Em pergunta ao Vereador Luis Zanco ele afirmou “ a proposta era abrir uma ampla discussão entre o Legislativo e o Executivo Municipal o vice-prefeito em exercício Major Tckumantel conhecedor amplo da Segurança Pública encabeçou os 3 Projetos e enviou a apreciação dos Vereadores que aprovaram os Projetos “. Na opinião do Vereador Luis Zanco isto foi um avanço na Segurança Pública do Município, pois une todas as forças de segurança da cidade ( Polícia Militar, Polícia Civil,Guarda Municipal, Polícia Científica) e todos que forem fazer estas funções serão determinadas pelo Gabinete do Prefeito. O local as horas trabalhadas não vai retirar o efetivo das forças policiais. Por esta razão aumentamos o número de viaturas e de policiais nas ações preventivas ostensivas em locais que exigem mais atenção finalizou em sua fala o Vereador Luis Zanco.