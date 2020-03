Campanha de vacinação contra o sarampo se encerra no dia 13

A Secretaria de Saúde está promovendo em Mogi Guaçu a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Esta fase teve início no dia 10 de fevereiro e será encerrada na sexta-feira, dia 13.

A Vigilância Epidemiológica informa que em 2020 existem quatro notificações, dois casos negativos e outros dois aguardando os resultados. Até a quinta-feira, dia 5, 1.308 pessoas compareceram nos postos de saúde, mas apenas 47 precisaram receber a aplicação de alguma das doses da vacina.

Estão sendo vacinadas pessoas entre 5 e 19 anos, preferencialmente não vacinadas ou com a caderneta de vacinação incompleta. Estes devem comparecer as salas de vacinação das unidades de saúde com a mesma para que um profissional avalie a necessidade da aplicação da vacina.

Além da tríplice viral, que cobre sarampo, caxumba e rubéola, estará disponível a vacina de febre amarela. Para maior segurança, pede-se ao munícipe que necessita receber as duas vacinas, que programe a aplicação das doses com um intervalo de um mês.

No ano passado, o sarampo foi reintroduzido no Brasil após décadas fora de circulação. Em 2020, somente no estado de São Paulo, confirmados 246 casos da doença e houve uma morte em decorrência da mesma.