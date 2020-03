O Concurso de Fotografia “Retratos de Nossa Terra”, organizado pela Secretaria de Cultura, tem inscrições abertas entre 17 de fevereiro e 20 de março e podem ser feitas através dos e-mails sc-concurso@mogiguacu.sp.gov.br e sc-eventos@mogiguacu.sp.gov.br.

Poderão participar pessoas que se interessam por fotografias, independentemente da idade, desde que retratem o município de Mogi Guaçu. Para menores de 18 anos, o responsável assinará a ficha de inscrição.

Existem três categorias no concurso: “Nossa Terra, Nossa Gente”, que retrata o cotidiano do guaçuano; “Paisagem Urbana”, que retrata a transformação urbanística da cidade; e “O Rio Mogi Guaçu”, que retrata a importância do rio para o munícipio.

Cada participante poderá enviar até três fotos independente de categoria, juntamente com o formulário de inscrição preenchido, cópia de documento de identidade com foto (RG ou CNH) e cópia de comprovante de endereço.

O Regulamento do concurso, ficha de inscrição e termo de uso de imagem estão disponíveis no site www.mogiguacu.sp.gov.br/cultura.

A exposição acontecerá de 3 a 30 de abril, no hall de entrada do Centro Cultural. Em cada modalidade, os três melhores trabalhos receberão troféus e os seguintes valores em dinheiro:

– 1º Lugar – R$ 500,00;

– 2° Lugar – R$ 400,00;

– 3º Lugar – R$ 300,00.

A premiação será no dia 15 de abril, às 19:00 horas, na Sala de Vídeo “Célia Maria Stábile”, no 1º piso do Centro Cultural, que fica na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, Jardim Camargo.