Eleições 2024: Número de deputados candidatos a prefeito bate recorde e supera pleitos anteriores

As eleições municipais de 2024 trazem um recorde no número de deputados federais concorrendo a cargos executivos e legislativos em nível local. Ao todo, 83 parlamentares decidiram disputar vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador, superando o número registrado no último pleito, quando 66 tentaram se eleger. O aumento no interesse por cargos municipais reflete a importância estratégica dessas posições no cenário político nacional.

Dentre os partidos, o PT e o PL se destacam, liderando o quadro com o maior número de deputados concorrendo às prefeituras, somando 17 e 14 candidatos, respectivamente. Ambos os partidos estão presentes na disputa por cinco capitais, mas não se enfrentam diretamente em nenhuma cidade. No Rio de Janeiro, três parlamentares de diferentes legendas buscam a prefeitura: Delegado Ramagem (PL), Marcelo Queiroz (PP) e Tarcísio Motta (PSOL), refletindo a diversidade de propostas na disputa pelo comando da capital fluminense.

Nas capitais, o PL marca presença com nomes fortes como Delegado Ramagem no Rio de Janeiro, Éder Mauro em Belém, e Capitão Alberto Neto em Manaus. Já o PT aposta em candidaturas como Camila Jara em Campo Grande e Maria do Rosário em Porto Alegre, buscando consolidar sua influência nas administrações municipais. Além dos prefeituráveis, o PL ainda conta com dois deputados disputando vagas de vice-prefeito e um de vereador, enquanto o PT tem um parlamentar concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal.

O aumento do número de deputados federais na disputa por cargos locais indica uma estratégia clara dos partidos para fortalecer suas bases municipais, fundamental para o sucesso nas próximas eleições gerais. Além disso, a participação expressiva de mulheres, com 18 candidatas, reflete uma tendência crescente de maior inclusão e representatividade nos processos eleitorais. A expectativa é que essa presença ampliada dos parlamentares traga maior visibilidade e debates mais acirrados nas campanhas municipais de 2024.