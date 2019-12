Em Holambra, plantas e flores são “maquiadas” para as festas de fim de ano

A tecnologia holandesa surpreende mais uma vez. Direto dos Países Baixos, as Make-Upz (flores e plantas maquiadas) chegam superproduzidas para compor a decoração. Os lançamentos vêm para as festas de Natal e Réveillon, com tuias holandesas e echevérias (suculentas) nas cores roxa, verde, laranja, azul, rosa e vermelha, com pinceladas de glitter. As Make-Upz estão sendo apresentadas na Noeland, o maior evento de Natal do interior paulista, que acontece até 29 de dezembro, de sexta a domingo, das 16h à meia-noite, no Parque da Expoflora, em Holambra.

Essa novidade não chega sozinha. No evento, produtores de Holambra aproveitam para indicar as tendências das flores e plantas ornamentais para o período festivo, como as árvores de Natal naturais (tuias) decoradas com craspédias originais amarelas ou tinturadas de vermelho; os antúrios em vários novos tons de cor-de-rosa da coleção Diamond; a coleção “no water flowers” (flores sem água), que traz os bulbos de amaryllis “vestidos” com meias decorativas de “Papai Noel”, “rena” e “boneco de neve”; echevérias flutuantes; guirlandas de suculentas e até uma árvore triangular feita com kokedamas.

Todas elas podem ser admiradas nos 12 ambientes que compõem os Jardins em Festa, mostra de paisagismo e decoração que traz muitas sugestões para os ambientes internos e externos, inclusive de mesas postas para as festas de fim de ano. Essa mostra divide o espaço com o minissítio, outra atração da Noeland, com cerca de 30 animais em miniatura vivos: cavalinhos, eguinhas, vaquinhas, cabritinhos, carneirinhos, porquinhos, galinhas e coelhinhos. No final da mostra, os visitantes encontram cenários de fazenda, com minicarro de boi, minitrolley, minicharrete e minitrator. Além disso, há seis pôneis para passeio com as crianças, uma carruagem e uma réplica de cavalo em tamanho natural que servem de cenário para fotos.

Jardins em Festa

Coordenadora dos Jardins em Festa, a arquiteta Karina Taccola preparou a mesa sustentável de pallets com tampo de vidro para o Natal, com sousplats que imitam folhas verdes, sobre toalhas vermelhas. Mantas e almofadas da mesma cor decoram os sofás e o pufe, também de pallets, combinando com as poinsétias plantadas no jardim ou dispostas em vasos sobre as mesas ou ainda nos cachepôs de papelão sanfonado, revezando com as tuias holandesas.

Em outro ambiente, no Jardim Sunset, Karina preferiu mesclar o colorido das flores de diversas variedades. Para os dois corações que emolduram as fotos dos turistas, ela elegeu os miniantúrios vermelhos – as flores do coração – da variedade million. Nos canteiros, estão as sunpatiens e as bromélias em tons de rosa. O cesto e a carreta da bicicleta trazem begônias laranjas e amarelas. Para o piquenique, a mesa baixa forrada de plantas, preparada para a festa de Réveillon, deixa apenas os espaços para os jogos americanos e pratos brancos.

O “Biojardim”, ambiente que conta com biopiscina (piscina natural), spa de ozônio e lago ornamental, recebeu iluminação especial de Alice Izumi. O paisagismo traz as assinaturas de Rogerio Bernardes (laguista e paisagista, de Lençóis Paulista), Gustaaf H. M. Winters (biólogo e paisagista) e Martina T.E. Winters (empresária), ambos de Holambra.

A “Praça da Paz”, de Luciano Marangoni Simões (paisagista, de Valinhos) e Lucas de Castro Frigo (paisagista), com portão de ferro envelhecido sustentado por pilares de tijolos à vista para garantir a proteção do espaço, tem as espécies de tuias Strickta e Holandesa e as tradicionais flores de Natal, poinsétias, popularmente conhecidas como Bico de Papagaio para compor os canteiros. Essas plantas alegres podem ser cultivadas dentro de casa e, também, ao ar livre em seu jardim.

Já Roberta Cicivizzo Lazarov (designer de produtos, espaços, jardins e plantas) e Rose Faria (designer de plantas) ousaram na decoração do “Pool Party” (festa na piscina). A árvore de Natal é feita com boias coloridas, o que torna o ambiente divertido e lúdico. Boias também servem de canteiros e de floreiras. Dois infláveis do personagem Olaf, do filme Frozen, emprestam alegria ao ambiente. Espreguiçadeiras e mesinhas nas tonalidades azul e pink sobressaem sobre o piso de areia. No paisagismo, echevérias, cactos, gypsophilas de várias tonalidades e antúrios. Na parede, frases com mensagens de paz.

O “Wine Bar”, de Allan de Oliveira (designer de interiores), traz mesa e espelho d’água feitos de isopor® banhado em cimento, decorados com minituias, miniantúrios, musgo, hera e pedaços de troncos de eucalipto transformados em castiçais. As echevérias flutuantes – uma das novidades em Holambra – flutuam tanto no espelho d´água quanto nos vidros sobre a mesa. A dobradura transforma os guardanapos em árvores de Natal. Os bancos são de madeira na forma de clips. Os caixotes fazem as vezes da cristaleira, e a madeira, no formato de triângulo com prateleiras, recebe vasos de plantas para se transformar em uma exclusiva árvore de Natal.

No “Quintal da Paisagista”, a arquiteta Carla Dadazio optou pelas árvores de Natal naturais, como as feitas com echevérias e com a leveza de kokedamas suspensas triangularmente por barbantes vermelhos. As echevérias flutuantes também aparecem no espelho d´água.

Na “Garagem do Papai Noel”, Orpheu Thomazini (arquiteto urbanista e paisagista) e Cleia Thomazini (arquiteta urbanista, paisagista e decoradora de interiores) montaram um balcão para o Réveillon com lírios brancos, pães, bolos e frutas. Para o Natal, a mesa foi colocada no pergolado, atrás da cortina de luzinhas de LED. Duendes, ursos, pinguins e até o próprio Papai Noel, em feltro, abraçam os encostos das cadeiras. A árvore de Natal é de fibra branca e traz ursinhos polares com gravatas borboleta vermelhas para combinar com os laços de fita e com as bolas pintadas à mão. O urso gigante de pelúcia, de quase dois metros de altura, toma conta do espaço. Na parede, a mensagem lembra que Natal é alegria, festa e família.

No “Solar da Fazenda”, de Marcelo Oliveira (engenheiro agrônomo e paisagista, de Niterói – RJ) e Márcia Janeiro (paisagista e ambientalista, de Mairiporã), a árvore de Natal feita de buxinho em topiaria triangular com laços vermelhos foi para a varanda. Ali também está exposta a mesa retangular de madeira com tampo de ardósia para a ceia, decorada com a simplicidade que requer o campo: sousplat de palha, velas dentro de taças e castiçais com velas douradas. Na imensa porta de madeira de lei, com três metros de altura e quase dois de largura, pendem as guirlandas. Sobre ela, encimada por candelabros franceses de cobre, a toalha de linho branco de renda recebe as louças, talheres e decoração de Natal, pronta para as ceias das festas de fim de ano.

Para o “Paraíso Tropical”, de Cris Antonelli (arquiteta, paisagista e laguista, de Salto) e Ricardo Natalicchio (arquiteto urbanista, também de Salto), destaque para a cerca viva rasteira com poinsétias nas cores pink e verde-rosa. Já as poinsétias vermelhas decoram a parede ao fundo. As begônias “dupla face”, com verde na frente e vermelho no verso das folhas, decoram a lateral. O Papai Noel inflável serve de “salva-vidas” na piscina de bordas orgânicas e areia branquinha. Sob o pergolado enfeitado com guirlandas douradas, a mesa de matéria rústica traz elementos decorativos brancos para compor com a parede de folhagens verdes e com o pequeno bosque de tuias holandesas.

Patrícia Casselli (paisagista e artista plástica) e Filipe Casselli Goethe (engenheiro agrônomo) elegeram esculturas religiosas do artista plástico João Viana Guevara para o “Pátio de Oração”, com destaque para a imagem de São Francisco envolto por heras e antúrios brancos. A mandala no chão é protegida por anjos. As folhagens, como os coléus, cinerárias, veludo roxo e trapoeraba, entre outras, mescladas com a delicadeza das flores brancas, como as sunpatiens, e lágrimas de Cristo recheiam os canteiros, onde foi colocado o presépio feito de palha de milho e juta. No centro do pátio, o painel de madeira reaproveitada forma outra delicada mandala com a imagem do Espírito Santo.

O “Bistrô”, também do designer de interiores Allan Oliveira, apresenta uma praça com vários jardins e vasos com poinsétias, tuias, espadas de São Jorge – decoradas com palavras positivas – e echevérias. O coreto feito com eucaliptos de reaproveitamento recebeu luzes para entrar no clima de Natal. Os bancos também são de madeira reaproveitada e podem servir de descanso enquanto os visitantes saboreiam um café, servido no bistrô instalado em um contêiner sobre um deque de pallets de baixo custo.

Sobre a Noeland

A Expoflora – que já cedia seu parque em Holambra para a realização do “reino mágico de Natal” – assumiu a organização da terceira edição do evento natalino e incluiu novas atrações, como apresentações de grupos de dança, coral, personagens interativos – como o Urso Polar, o Soldado de Chumbo e o Biscoito de Gengibre (The Gingerbread Man) -, um minissítio e parque de diversões. Outra novidade é o espaço dos Jardins em Festa, que apresenta sugestões de decoração em ambientes residenciais para o Natal e Réveillon, com indicação de flores e plantas ornamentais que são tendência para as festas de fim de ano. Os restaurantes prepararam receitas especiais para o evento.

O Vilarejo da Noeland conta com decoração cenográfica, que continua sendo assinada por Silvia Doreto, da Thematic. A decoração ocupa uma área coberta de 4 mil m² (o equivalente a meio campo de futebol), na qual foram utilizados cerca de 50 mil itens de decoração iluminados por mais de 200 mil microlâmpadas de LED. Nos jardins do parque há 400 árvores iluminadas. Também foram mantidos a chuva de flocos de neve e os personagens – Noelito e Natali – que já conquistaram as crianças.

Serviço

3ª Noeland – Um Reino Mágico de Natal

Localização: Parque da Expoflora, em Holambra

Data: 29 de novembro a 29 de dezembro, de sexta a domingo

Horário: 16h à meia-noite

Ingressos: R$ 60,00 na bilheteria ou no site www.ingressorapido.com.br

Informações: (19) 3802-1499 / 98115-1294 / 98114-9783 / 98168-3600

E-mail: centraldereservas@noeland.com.br